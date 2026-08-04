Gradonačelnik Knina prisjetio se povratka nakon Oluje: "Kao da je vrijeme stalo. Svladale su me emocije..."

Grad Knin će još jednom biti mjesto sjećanja, zajedništva i zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske, a posebna počast odat će se njihovim poginulim i nestalim suborcima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća.

Reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid od jutra prati pripreme za ceremoniju.

Procjenjuje se da će u Knin doći oko 10 tisuća ljudi, rekla je Ćevid koja je razgovarala s gradonačelnikom Knina Marijom Ćaćićem.

Ćaćić je kazao kako se odmah nakon Oluje vratio u svoj grad.

"Grad je u to vrijeme bio veoma zapušten. Sada možemo reći da je u razvoju i dinamičnog života", rekao je Ćaćić.

Dodao je da su ga tada svladale pozitivne emocije jer se vraćao u svoj grad, a s druge strane tuga i žalost zbog onoga što je zatekao u gradu. "Kao da je vrijeme stalo. Bilo je puno posla za ljude koji su u to vrijeme vodili grad", kazao je gradonačelnik.

Ispričao je i da je njegovo vjenčanje koje se odvilo 10. rujna bilo prvo u gradu nakon Oluje, kao i krštenje njegove prve kćeri.

"Program počinje ujutro s budnicom ulicama Grada Knina u 6:30, misa je prebačena prije centralnog događaja. u 9 počinje službeni dio, polaganje vijenaca... Nakon toga idemo na središnji događaj koji će biti na nogometnom terenu. Navečer nastupaju Hrvatske ruže i Tiho Orlić", najavio je Ćaćić.

Poručio je i da Knin živi tijekom cijele godine.

"Ne mogu reći da imam povlašteni ili podređeni položaj kod vladajućih. Imamo svi iste probleme, nastojimo ih riješiti u dogovru s Vladom i ministarstvima", zaključio je.