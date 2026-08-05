Evo koga su smjestili između Milanovića i Plenkovića u Kninu

Na središnjem obilježavanju 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu ponovno je bilo vidljivo zahlađenje odnosa između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Dvojica dužnosnika nisu se rukovala, a između njih u prvom redu sjedio je Robert Puja, predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade Puma.

Proslava u Kninu - 41 Foto: CROPX

Puja je na svečanosti bio predstavljen kao čelnik udruge veterana brigade koja je odigrala ključnu ulogu u oslobađanju Knina. Nije poznato tko je određivao raspored sjedenja, no njegov položaj između predsjednika i premijera privukao je pozornost.

Rođen 1972. godine, Puja je tijekom Domovinskog rata bio pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi, a potom i 7. gardijske brigade Puma, gdje je obnašao dužnost zapovjednika voda i zamjenika zapovjednika satnije. U operaciji Oluja nije sudjelovao jer je ranjen posljednjeg dana operacije Ljeto '95., svega nekoliko dana prije početka završne oslobodilačke akcije.

Proslava u Kninu - 34 Foto: CROPX

Sedma gardijska brigada Puma bila je među ključnim postrojbama u operaciji Oluja. Njezini pripadnici 5. kolovoza 1995. prvi su ušli u Knin i na Kninskoj tvrđavi izvjesili hrvatsku zastavu. Tijekom rata kroz brigadu je prošlo oko 4500 pripadnika, a 91 njezin član poginuo je ili smrtno stradao.

Osim braniteljskog angažmana, Puja je godinama aktivan i u HDZ-u. Bio je gradski vijećnik u Varaždinu, član je Gradskog odbora HDZ-a Varaždin, a nedavno je izabran i za potpredsjednika Županijskog odbora Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Varaždinske županije.

Proslava u Kninu - 43 (Foto: CROPX)

Na čelu Udruge veterana 7. gardijske brigade Puma ponovno je izabran 2025. godine. Udruga organizira obilježavanja ratnih obljetnica, komemoracije i projekte potpore hrvatskim braniteljima te čuva uspomenu na ratni put jedne od najpoznatijih gardijskih brigada Hrvatske vojske.

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Proslava u Kninu - 34 Foto: CROPX

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