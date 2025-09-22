Domovi za starije sve skuplji, a stižu još veće cijene: "Troškovi su nam eskalirali"

Nakon niza poskupljenja, na red su došli i domovi za starije. Usluga će poskupjeti za još 200 do 300 eura po korisniku, a prvi su to bili primorani učiniti domovi u Sisku i Petrinji.

Korisnici su svjesni rasta svih troškova i kvalitete domova u kojima žive, ali zbog malih mirovina već razmišljaju kako će se snaći. Uzdaju se u pomoć obitelji.

"Mirovina je mala, ali imam sina i dvije kćerke pa mislim i ufam se da će i oni nadoplatiti koliko bude falilo", rekla je Bara.

S dosadašnjim cijenama poslovanje na sadašnjoj visokoj razini postaje neodrživo, objašnjava ravnatelj petrinjskog doma.

"Jednostavno su troškovi u zadnje dvije godine toliko eskalirali da su domovi u problemu da ne mogu servisirat svoje obveze. Prije je mjesečni iznos za bruto plaće iznosio 70.000 eura, a sada 180.000 eura", rekao je Damir Borić.

Poskupljenje od 60 posto

Najtraženiji oblik smještaja u domovima je dvokrevetna soba koja sada stoji 490 eura, a od prvog listopada raste na 800 eura. Poskupljenje od čak 60 posto za postojeće korisnike bit će postupno.

"Ja neću uspjeti podmiriti jer ja imam poljoprivrednu mirovinu, a to je jako mala mirovina. Znam da je teško, ali prezadovoljna sam. Ni kod kuće mi nije bilo tako kako mi je tu", istaknula je Ana.

Sisačko-moslavačka županija će nastaviti subvencioniranje s oko 350 eura na mjesec.

"Nitko od korisnika neće završiti na ulici, za svakog ćemo pronaći adekvatno rješenje. Oni koji imaju stvarno niske mirovine i nemaju nikakvo drugo rješenje ćemo putem nadležnog ministarstva ili Hrvatskog zavoda za socijalni rad iznaći rješenje da oni mogu podmiriti trošak smještaja", najavio je Ivor Borovnjak, ravnatelj Doma za starije osobe Sisak.

Lavine poskupljenja

Moguće lavine poskupljenja svjestan je i resorni ministar Marin Piletić. Poruku je poslao iz Osječko baranjske županije, koja također razmatra povećanje cijena, kao i Vukovarska županija.

"Zbog toga smo naravno povećali i decentralizirana sredstva za ovu godinu u iznosu u 16 posto. Sveukupno poslovanje domova je opterećeno rastom cijena energenata i plaća ljudi i tu će morati u neko dogledno vrijeme doći do rekalkulacije tih cijena", poručio je ministar.

Već se javila i Primorsko-goranska županija, koja cijene nije dizala posljednje dvije godine. Cijene se ondje kreću između 500 i 750 eura, a domovi se financiraju s gotovo dva milijuna eura na godinu.

"Trenutna situacija je dosta složena. Novca nema dovoljno, centralna država bi trebala značajno povećati izdvajanja za smještaj starijih osoba u domovima. Naš zadatak je naviše povećati kapacitete. Možete misliti koliko će tek tad to biti izazovno podmiriti sve troškove jer u ovom trenutku su mizerne brojke koje uspijemo kvalitetno smjestiti, a koji trebaju smještaj u domovima", rekao je Ivica Lukanović, župan Primorsko-goranske županije.

Cijene su za 20 posto rasle u Međimurskoj županiji, dok u Zagrebu, Dalmaciji i Istri cijene za sada ostaju iste.