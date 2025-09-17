Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
KRITIKE VLADINIH MJERA

Poduzetnik o inflaciji: "Cijena sata rada keramičara veća je od sveučilišnog profesora ili liječnika"

Piše DNEVNIK.hr, 17. rujna 2025. @ 20:06 komentari
Ivan Miloloža
Ivan Miloloža Foto: Dnevnik Nove TV
Što na Vladine mjere kažu poduzetnici i tko je kriv za previsoku inflaciju.
Najčitanije
  1. Adna Rovčanin-Omerbegović
    tuga u susjedstvu

    Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Umrla je dva dana poslije
  2. Privođenje, ilustracija
    zločinačko udruženje

    Velika akcija USKOK-a: Uhićenja na području jedne županije
  3. Ilustracija
    Kaos

    Drama na nebu! Avion kružio sat vremena iznad aerodroma, pozvana policija, šokirani kapetan: "Ovo još nisam doživio"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Građani zabrinuti zbog poskupljenja: "Jedva preživljavamo"
Negoduju i poslodavci
Građani nezadovoljni Vladinim paketom: "Samo neka ne poskupe grobarine, to nas čeka"
Profesor i poduzetnik žali se da nema kadrova u privatnom sektoru zbog visokih plaća u javnom
KRITIKE VLADINIH MJERA
Poduzetnik o inflaciji: "Cijena sata rada keramičara veća je od sveučilišnog profesora ili liječnika"
Hrvatska delegacija stigla na EXPO u Japan: Izvoz ove godine porastao za 70 posto
Stiže i Plenković
Hrvatski nacionalni dan u Japanu: Jedan proizvod odgovoran za čak 70 posto našeg izvoza
USKOK na području Splita uhitio više ljudi: Osumnjičeni za krijumčarenje ljudi
Novi detalji
Dnevnik Nove TV doznaje: U akciji USKOK-a uhićeno više osoba, evo za što ih se tereti
Beogradski odvjetnik: Hrvatsko ministarstvo pravosuđa ipak se javilo u slučaju Fehir
ZATVOREN U BEOGRADU
Nakon našeg teksta i upita ministarstvu pravosuđa državni tajnik obećao: Pomoći će obrani Krunoslava Fehira
Američki državni tajnik objavio da će odbiti i opozvati vize onima koji slave atentat na Kirka
Nove procedure
Upozorenje iz SAD-a: "Odbijamo vize svima koji slave Kirkovo ubojstvo, pregledavat ćemo profile"
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Dva dana nakon je umrla
tuga u susjedstvu
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Umrla je dva dana poslije
U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji
zločinačko udruženje
Velika akcija USKOK-a: Uhićenja na području jedne županije
Drama na nebu: Avion kružio sat vremena iznad aerodroma, pozvana policija, šokirani kapetan: Ovo još nisam doživio
Kaos
Drama na nebu! Avion kružio sat vremena iznad aerodroma, pozvana policija, šokirani kapetan: "Ovo još nisam doživio"
Pao mali zrakoplov u Njemačkoj, poginula dva putnika
Porajnje-Falačka
Zrakoplov trebao sletjeti, a onda je iznenada izgubio kontakt: Jutros pronađena olupina, dvoje mrtvih
Od 1. kolovoza uvećane naknade za bolovanje, ljudi se žale da ih nisu dobili
tko je kriv?
Niste dobili uvećanu naknadu za bolovanje? Evo što poručuje HZZO
Dobri duh Velike Gorice: Tko je muškarac koji plaća račune umirovljenicima?
Lijepa priča
Misteriozni muškarac ženi platio račun u trgovini, a onda je doznala još nešto nevjerojatno
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Dva dana nakon je umrla
tuga u susjedstvu
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Umrla je dva dana poslije
U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji
zločinačko udruženje
Velika akcija USKOK-a: Uhićenja na području jedne županije
Dobri duh Velike Gorice: Tko je muškarac koji plaća račune umirovljenicima?
Lijepa priča
Misteriozni muškarac ženi platio račun u trgovini, a onda je doznala još nešto nevjerojatno
show
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Margot Robbie u neobičnoj haljini ukrala svu pozornost na crvenom tepihu
uže ne može biti!
Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji
zdravlje
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društven mreže
Zanimljivo
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društvene mreže
Bacanje buketa u Hercegovini odlučila odraditi u svoju korist!
Impresivno!
Bacanje buketa u Hercegovini odlučila odraditi u svoju korist!
Ono što su stranci ostavili u zagrebačkom tramvaju oduševilo društvene mreže! To je poštenje
Svaka čast
Ono što su stranci ostavili u zagrebačkom tramvaju oduševilo društvene mreže! To je poštenje
tech
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Što napraviti?!
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
Vrijeme radi svoje…
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
sport
Šokantne vijesti za Barcelonu! Katalonci ostali bez Laminea Yamala
neugodno
Šokantne vijesti za Barcelonu! Katalonci ostali bez Laminea Yamala
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
TJEDAN NAKON POBJEDE
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
Igor Tudor nakon golijade stao pred novinare i poručio: "Žao mi je, ali to se mora jasno reći"
Bez zadrške
Igor Tudor nakon golijade poručio: "Ne volim to raditi, ali to se mora reći"
tv
MasterChef: Kandidatkinja žiriju zadala pravu mozgalicu! Jeste li znali odgovor?!
ZANIMLJIVO!
Kandidatkinja žiriju MasterChefa zadala pravu mozgalicu! Jeste li znali odgovor?!
MasterChef: Instant burek? Izgleda da je i to moguće, a odsad će ga znati napraviti i chef Goran!
WOW!
Instant burek? Izgleda da je i to moguće, a odsad će ga znati napraviti i chef Goran!
U dobru i zlu: Svi dokazi govore protiv njega, ali hoće li sve priznati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Svi dokazi govore protiv njega, ali hoće li sve priznati?
putovanja
Tjedni jelovnik fina i brza jela 15. 9. do 21. 9. 2025.
Tjedni jelovnik
Zasitna su, fina i rade se bez puno muke: Sedam predobrih jela za svaki dan ovog tjedna
Najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Ogromna zabava!
Odlična ideja za izlet: Otvoreno najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
Odaberite stranu
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
novac
Jedan od najluksuznijih hrvatskih hotela sad gradi vile i ekskluzivni klub za članove
Samo za imućne
Jedan od najluksuznijih hrvatskih hotela sad gradi vile i ekskluzivni klub za članove
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Oživljavanje Imunološkog: Priprema se natječaj za pogon u Rugvici vrijedan 40,8 milijuna eura
Lijekovi iz ljudske plazme
Oživljavanje Imunološkog: Priprema se natječaj za pogon u Rugvici vrijedan 40,8 milijuna eura
lifestyle
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
Lejla Filipović u satenskoj suknji i bijelim tenisicama
TAKO JE KAKO JE
Lejla Filipović: Suknja u kojoj svaka žena izgleda elegantno, čak i kada je upari s tenisicama
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
sve
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene