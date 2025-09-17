Poduzetnik o inflaciji: "Cijena sata rada keramičara veća je od sveučilišnog profesora ili liječnika"

Vlada Republike Hrvatske jučer je započela s ukidanjem mnogih mjera koje su na snazi otkako je rat u Ukrajini počeo utjecati na cijene energenata, grijanja i hrane. Vlada to radi postepeno, pa je pitanje bi li poduzetnici to dokinuli brže ili odjednom.

"Za vladu je mudro da su to tako napravili. Ja bih to napravio drugačije. Postepene mjere nikada ne donose dobar efekt jer produljuju agoniju. Ponekad je bolje napraviti nagli presijek i zaokret. Pa onda pokušati intervenirati. To je kao bolest. Kad vam se bolest dogodi, pa vas uništava godinama, bolje je ići šok terapijom nego da vas uništava godinama. Je li to ekonomski opravdano? Po meni nije. A je li to uzrok nečega što je iz političkih razloga kvalitetno? Po meni da. S treće strane nikad se u povijesti ovih balkanskih prostora, europskih prostora, nije se našao toliko novca u poziciji Hrvatske, nikad mi nismo više novca u proračunu imali i nismo mogli drgačije intervenirati", kaže Ivan Mililoža.

Sada se strahuje od novog skoka inflacije koja već divlja, a za njezino divljanje Mililoža krivi isključivo nerazuman rast plaća u javnom sektoru. Kaže da nije zagovornik malih plaća i da bi volio da svi imaju velike plaće, ali nije mu jasno i volio bi da mu kolege ekonomisti objasne, što se to dogodilo da mi svaki dan u javnom sektoru vidimo natječaje za 100 radnika, 200 radnika, kojima su se plaće digle s 1000 na 1700 eura, bez ikakve analize i analitike.

"Na taj način dovedete privatni sektor u potpunu devastaciju jer ne može više naći kadar. Kako ćete naći kadar kad ne možete naći nikoga od tajnice do inženjera kad je u javnom sektoru bolja plaća", upozorava Mililoža.

Rast plaća izazvao je rast cijena kaže Mililoža i pita se kako je to u Hrvatskoj sve manje stanovništva, a sve više škola i njezinih zaposlenika?

"Za državu je to održivo, a za privatni sektor je to neodrživo", kaže Miloloža.

"Cijena sata keramičara je skuplja od sata profesora ili liječnika svjetskog glasa. Je li to realno? To je nerealno", grozi se Ivan Miloloža.

