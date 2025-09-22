Trump najavio povijesnu objavu, majka djevojčice s poremećajem poručuje: "To može unijeti ogromnu pomutnju"

Na komemoraciji za ubijenog Charlieja Kirka američki predsjednik Donald Trump je najavio, kako kaže, jednu od najvećih medicinskih objava u povijesti SAD-a, a koja se tiče autizma.

U svom osebujnom stilu najavio je kako misli da su pronašli odgovor na autizam. Struka i ljudi koji s autističnim osobama žive svaki dan - zgroženi.

"Prije 22 godine bilo je jedno na 20.000. Sada je jedno na 12, dječaci jedan na 12, jedan na 10. Dakle, očito se radi o nečemu umjetnom, nešto je ozbiljno pogrešno. I mislimo da znamo o čemu se radi"; kazao je Donald Trump.



Prst upire u paracetamol kada ga žene koriste tijekom trudnoće.

Za epidemiologa Kaića, cijela je stvar i više no zabrinjavajuća.



"Općenito to što se sada politika bavi strukom, to je baš jako jako loše. Skupljaju nekakave valjda bodove populističke. Znam da postoje studije o utjecaju paracetamola, primjer paracetamola u trudnoći na zdravlje ploda, ali nisam vidio neke uvjerljive dokaze da bi to bilo povezano", poručuje Kaić.

Oni koji se problematikom autizma bave svakoga dana - upozoravaju.



"Može unijeti ogromnu pomutnju, pogotovo kod roditelja koji su tek u procesu prihvaćanja same dijagnoze. Da ne nasjedaju na takve izjave makar one došle od ljudi koji su na poziciji moći, ali da se okrenu znanosti, a znanost je razne takve izjave već odavno opovrgnula", kaže Eva Pavić, majka autistične djevojčice.

Više o ovoj temi pogledajte u videoprilogu.