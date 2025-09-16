Tko plaća najskuplje? Velika analiza cijena otkriva šokantne podatke za Europu, evo kako stoji Hrvatska

Eurostat je predstavio najnovije podatke o kretanju razina cijena robe i usluga široke potrošnje u Europskoj uniji. Analiza se temelji na indeksima razine cijena, koji omogućuju usporedbu cijena u pojedinim državama s prosjekom EU-a, a izračunavaju se primjenom pariteta kupovne moći.

Istraživanje obuhvaća više od dvije tisuće proizvoda i usluga, a provedeno je u 36 europskih zemalja uključenih u program pariteta kupovne moći (PPP) koji zajednički provode Eurostat i OECD.

Među njima je 27 članica Europske unije, tri zemlje Europskog udruženja slobodne trgovine (Island, Norveška i Švicarska) te šest kandidatkinja za članstvo – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.

Trgovina, ilustracija Foto: Getty Images

U 2024. godini, alkohol i duhan zabilježili su najveću razliku u cijenama među zemljama EU-a. Irska se istaknula kao najskuplja, s cijenama koje su dosegle 205% prosjeka EU-a, što je 3 puta više od Bugarske, gdje su cijene bile najniže, s 69% prosjeka.

Iste godine, Danska je zabilježila najvišu razinu cijena potrošačkih dobara i usluga među državama članicama Europske unije, čak 43% iznad prosjeka EU-a, dok je Bugarska imala najnižu razinu, 40% ispod prosjeka.

Kategorija restorana i hotela u 2024. godini pokazala je drugu najveću razliku u razini cijena među državama EU-a.

Danska je ponovno bila najskuplja, s cijenama na 148% prosjeka EU-a, dok je Bugarska bila najjeftinija, s cijenama na 53% prosjeka.

Podaci se odnose na 2024. godinu i pokazuju kako su se razine cijena potrošačkih dobara i usluga znatno razlikovale diljem Europe. Najviša razina cijena među državama članicama EU-a zabilježena je u Danskoj, 43% iznad prosjeka EU-a, dok je u Bugarskoj razina cijena bila 40% ispod prosjeka.

Razumijevanje tih razlika ključno je pri usporedbi ekonomskih podataka, poput bruto domaćeg proizvoda (BDP), budući da više relativne cijene mogu stvoriti privid da je gospodarstvo snažnije nego što doista jest.

Praćenje razlika u razinama cijena također je važno za analizu razvoja jedinstvenog tržišta EU-a za robu i usluge.

Razina cijena za ukupne izdatke kućanstava za konačnu potrošnju (HFCE) roba i usluga u 2024. godini Foto: EUROSTAT

Razine cijena hrane, pića, duhana, odjeće i obuće

Hrana i bezalkoholna pića, alkoholna pića i duhan, odjeća i obuća u prosjeku čine 17%, 5%, 3% i 1% rashoda kućanstava.

Među zemljama EU-a, Luksemburg ima najvišu razinu cijena hrane i bezalkoholnih pića, Irska alkoholnih pića i duhana, dok je Danska najskuplja kada je riječ o odjeći i obući. Među svih 36 zemalja, Švicarska bilježi najvišu razinu cijena za hranu i bezalkoholna pića te za odjeću, Island za alkoholna pića i duhan, a Danska ponovno za obuću.

Na drugom kraju ljestvice, Sjeverna Makedonija bilježi najniže cijene među svih 36 zemalja kada je riječ o hrani i bezalkoholnim pićima te o alkoholnim pićima i duhanu, Turska je najjeftinija zemlja za odjeću, dok Bugarska ima najnižu razinu cijena za obuću.

Među zemljama EU-a, Rumunjska je najjeftinija za hranu i bezalkoholna pića, a Bugarska za preostale tri kategorije (alkoholna pića, duhan, odjeća i obuća).

Najveća raspršenost cijena zabilježena je kod alkoholnih pića i duhana. To je ponajprije posljedica velikih razlika u poreznoj politici prema tim proizvodima među 36 zemalja.

Prirodno, raspršenost cijena najveća je unutar skupine od 36 zemalja, jer ona obuhvaća i visoko-cjenovne zemlje EFTA-e i (pretežno) nisko-cjenovne zemlje kandidatkinje.

Razine cijena za hranu, pića, duhan, odjeću i obuću Foto: EUROSTAT

Razine cijena energije, namještaja, kućanskih aparata i potrošačke elektronike

Energija (električna energija, plin i druga goriva), namještaj i oprema za kućanstvo, tepisi i drugi podni pokrovi, kućanski aparati i potrošačka elektronika u prosjeku čine 5%, 2%, 1% i 1% konačne potrošnje kućanstava.

Raspršenost cijena značajno varira između ovih četiriju skupina proizvoda, a najizraženija je kod električne energije, plina i drugih goriva.

U toj kategoriji Njemačka je najskuplja, a Turska najjeftinija među svih 36 zemalja sudionica.

Među državama EU-a, najniže cijene energije bilježi Mađarska.

Među zemljama EU-a, Malta je najskuplja zemlja za namještaj i opremu za kućanstvo te za kućanske aparate, dok Finska ima najviše indekse razine cijena za potrošačku elektroniku.

Najniže cijene za ove tri skupine bilježene su u Bugarskoj (namještaj), Litvi (kućanski aparati) i Italiji (potrošačka elektronika).

U okviru svih 36 zemalja, Malta je ponovno najskuplja kada je riječ o namještaju i opremi za kućanstvo, dok Albanija ima najviše razine cijena za kućanske aparate i potrošačku elektroniku.

Na suprotnom kraju, Sjeverna Makedonija najjeftinija je za namještaj, Litva za kućanske aparate, a Turska za potrošačku elektroniku.

Cijene za energiju, namještaj, kućanske aparate i potrošačku elektroniku Foto: EUROSTAT

Razine cijena za opremu za osobni prijevoz, prometne usluge, komunikacije, restorane i hotele

Razine cijena za opremu za osobni prijevoz, prometne usluge, komunikacije, restorane i hotele Foto: EUROSTAT

Disperzija cijena za opremu za osobni prijevoz nije jako značajna. Među zemljama EU-a, Danska se ističe visokim indeksom razina cijena za ovu kategoriju. To je zbog visokih stopa oporezivanja automobila. Najniža razina cijena za ovu skupinu proizvoda pronađena je u Slovačkoj. Među svih 36 zemalja, Turska pokazuje najviši indeks razina cijena za ovu skupinu roba, dok se najniže cijene mogu pronaći u Sjevernoj Makedoniji.

Disperzija cijena znatno je veća među ostale 3 kategorije usluga (prijevozne usluge, komunikacije, kao i restorani i hoteli).

Općenito, cijene usluga obično pokazuju veće razlike među zemljama nego cijene robe, zbog većeg udjela uloženog rada u usluge i velike disperzije plaća među zemljama.

Što se tiče prometnih usluga, Island pokazuje najviši indeks razine cijena među svim zemljama, dok Danska bilježi najviše cijene među zemljama EU.

Najniža razina cijena među svim zemljama zabilježena je u Sjevernoj Makedoniji, dok je Bugarska najjeftinija zemlja EU u ovoj kategoriji.

Među svih 36 zemalja, najviša razina cijena za komunikacije može se naći u Švicarskoj, a najniža u Rumunjskoj. Švicarska se ponovno ističe najskupljim restoranima i hotelima, dok se najniže cijene za ove usluge primjećuju u Sjevernoj Makedoniji. Među zemljama EU, ove pozicije zauzimaju Danska i Bugarska.

Kako stoji Hrvatska?

Cijenama hrane i bezalkoholnih pića Hrvatska je s indeksom 103,7 iznad prosjeka EU-a te je skuplja od Njemačke koja u istoj kategoriji ima indeks 102,7. Austrija je po ovoj analizi skuplja i od Njemačke i Hrvatske s indeksom 110,5, prenosi Fenix.

Kada su u pitanju alkohol i duhanski proizvodi indeks je u ovom slučaju na strani Hrvatske, te iznosi 88,8, dok je u Njemačkoj 99.6. Oba indeksa su ispod prosjeka EU. Odjeća je po ovoj analizi skuplja u Njemačkoj, nego u Hrvatskoj.

Kada je obuća u pitanju, cijena obuće je u Njemačkoj malo iznad prosjeka EU, ali je u svakom slučaju niža nego u Hrvatskoj.

U kategoriji namještaja, Hrvatska je ispod prosjeka EU, kao i kućanskih aparata i korisničkih usluga.

Hrvatska je iznad prosjeka EU-a po cijenama komunikacijskih usluga.

U kategorijama transportnih usluga, restorana i hotela, Hrvatska je pak ispod prosjeka EU.

Razina cijena za ukupne izdatke kućanstava za konačnu potrošnju (HFCE) roba i usluga u 2024. godini Foto: EUROSTAT

Razine cijena za hranu, pića, duhan, odjeću i obuću Foto: EUROSTAT

Cijene za energiju, namještaj, kućanske aparate i potrošačku elektroniku Foto: EUROSTAT

Razine cijena za opremu za osobni prijevoz, prometne usluge, komunikacije, restorane i hotele Foto: EUROSTAT