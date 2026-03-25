Dojava o bombi u Varaždinu: Evakuirani sudovi, policija na terenu

U srijedu oko 7:30 policijski službenici Policijske uprave varaždinske zaprimili su putem Županijskog centra 112 dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi kod zgrade sud u Varaždinu.

Svi raspoloživi policijski službenici Policijske uprave varaždinske odmah su žurno upućeni na sve lokacije sudova kako bi ih osigurali, dok je na nekim lokacijama provedena evakuacija.

Slijedi provođenje protueksplozijskih pregleda te daljnji rad u cilju utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja.

Zbog aktualne rekonstrukcije i energetske obnove zgrade u Ulici braće Radića, koja bi trebala trajati do ljeta 2027., pravosudna tijela u Varaždinu privremeno djeluju na više lokacija. Trgovački sud smješten je u Cehovskoj ulici 1, dok su ostali sudovi raspoređeni na alternativne adrese.