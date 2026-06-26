HDZ doživljava trend pada popularnosti, Jokić: "Ako ovo ne učine, mogli bi se naći u ozbiljnom problemu"

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, a provodi agencija Ipsos, prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović, dok joj se u analizi rezultata mjesečnog istraživanja pridružio gost komentator Boris Jokić.

Lipanj su obilježile mjere Vlade te najava oporezivanje paušalnih obrtnika i iznajmljivača. U fokusu su inflacija i rast cijena uoči ljetne sezone i godišnjih odmora.

Rejting stranaka

HDZ je i dalje vodeća stranka s 26,8 posto, iako se iz mjeseca u mjesec njihova podrška blago topi. SDP je drugi s podrškom od 19,7 posto građana. Oni su za razliku od prošlog mjeseca opet pali ispod psihološke granice od 20 posto. Možemo! je na 12,5 posto.

Crobarometar za lipanj 2026 Foto: DNEVNIK.hr

Most je na 8,3 posto. Domovinski pokret ovaj je mjesec na 2,8 posto. Iznad dva posto su Hrvatska stranka umirovljenika s 2,4 posto i stranka Drito s 2,2 posto.

Crobarometar za lipanj 2026 Foto: DNEVNIK.hr

Sve ostale stranke imaju manje od 2 posto podrške.

Crobarometar za lipanj 2026. - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Komentirajući aktualni rejting, Boris Jokić ističe kako je posljednjih mjeseci vidljiv trend pada HDZ-a zbog više čimbenika.

"HDZ ima najveću podršku. Ipak u posljednjih šest mjeseci ta podrška pada. Trend je da im se podrška smanjuje. Na to utječu primjerice ekonomske prilike, pitanje korupcije i klijentizma. Smatram da na njihov rejting utječe još nešto, a to je da se odmiču od centra. Čim se radi o odmicanju od centra, ka desnijim i ekstremnijim pozicijama, to može ugroziti jedan dio potpore njihovog biračkog tijela. Za HDZ je uvijek bilo najbolje kada je bio u centru ka desno, a ne desno prema centru", rekao je.

Boris Jokić Foto: Dnevnik Nove TV

Komentirao je i ostale stranke. "SDP pak stagnira, nikako da naprave iskorak između 19 i 20 posto. Bili su izrazito aktivni, ali mjere koje su napravili još uvijek se ne prepoznaju kod birača. Zanimljivo je da i Možemo! i Most bilježe značajan rast i na vrhuncu su popularnosti u zadnjih godinu dana. Na to utječu i to što se postavljaju agresivnije oko nekih pitanja - Možemo! kroz lijevi politički spektar. Posebno je znakovit rast Mosta. Na desnom političkom spektru dobro identificiraju probleme koji muče građane te se prema njima postavljaju proaktivno, često i pomalo agresivno, netko će reći populistički, možda i artikuliranije nego neke druge politički desne opcije", dodao je.

Rejting političara

Predsjednik Zoran Milanović ne silazi s prvog mjesta najpopularnijih političara. 60 posto građana o njemu ima pozitivan dojam. Slijedi ga Biljana Borzan sa 43 posto, a treće mjesto dijele Ivan Anušić i Tomo Medved, oboje sa 42 posto.

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Na četvrtom su mjestu premijer Plenković, Tomislav Tomašević, Nikola Grmoja, Ivana Kekin s 39 posto. Na petom mjestu Božo Petrov s 38 posto.

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Ivan Penava, šef DP-a i dalje je najnepopularniji političar. O njemu negativan dojam ima 65 posto građana. Drugi je premijer Andrej Plenković s 55 posto. Na trećem mjestu je šef Sabora Gordan Jandroković s 54 posto. Slijedi ga predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s 50 posto, te gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je na petom mjestu s 49 posto.

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Crobarometar za lipanj 2026. - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Crobarometar za lipanj 2026. - 11 Foto: DNEVNIK.hr

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"Pozicija Zorana Milanovića je ta da je najlakše s nje biti najpopularniji političar. Biljana Borzan percipirana je kao borkinja za prava građana. Anušić i Medved atraktivni su za određeni dio biračkog dijela i opet su u vrhu. Što se tiče Ivana Penave, kod njega je teško promijeniti percepciju. Kod njega različite silnice utječu na to da je nepopularan među ljudima. Možda bi trebao malo promijeniti retoriku, ne ka zaokretu u ekstremniju retoriku, nego se približiti stvarnim problemima birača, jer to i može s obzirom na to da je u vlasti te kroz ministarstva u kojima je njegova stranka, može progovoriti više i bolje o nekim stvarima", komentirao je Jokić.

Percepcija problema u Hrvatskoj

Iz mjeseca u mjesec kao najveći problem u zemlji građani ističu korupciju - 62 posto, s kojom se evidentno susreću na svakom koraku. Slijedi inflacija, poskupljenje i rast cijena s 56 posto. Iz čega je i više nego jasno da većina građana muku muči s kućnim budžetom. Sve to prati nezadovoljstvo niskim plaćama i lošim standardom s 48 posto. A iako se Vlada voli pohvaliti kako mirovine nikad nisu bile veće, očito nedovoljno, jer 44 posto građana male mirovine ističu kao problem.

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Sve ostale teme, od zdravstva do demografije i stanovanja, znatno su ispod 40 posto.

"Tu se nalazi ključ svega - dvije najveće brige koje utječu na pad rejtinga onih koji su trenutačno na vlasti. Ako govorimo o cijeni života i inflaciji, ali još više o klijentelizmu, korupciji, mitu, nepotizmu koje su nažalost karakteristike našeg društva, onda je jasno zašto pada popularnost određenih političkih aktera. Da bi se to promijenilo, treba učiniti puno više iz pozicije vlasti. Trebalo bi jasnije dati do znanja da Hrvatska kreće u borbu protiv i korupcije i klijentelizma. Ako to ne učine, HDZ bi se mogao naći u ozbiljnom problemu.

Boris Jokić i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Taj pad popularnosti će biti sve veći. Ako turistička sezona podbaci i cijena života će biti veća. Treba im poručiti da se usmjere na ta dva problema, jer oni mogu poboljšati život građana Hrvatske, bez obzira na to imaju li 18 godina i idu na maturu, ili 68 ili 78 godina i traže mjesto u staračkom domu. To bi trebao biti fokus svih političkih aktera", smatra Jokić.

U subotu Dnevnik Nove TV donosi drugi dio Crobarometra i istraživanje o obrazovanju - što građani misle o današnjoj školi, treba li sustav obrazovanja promjene i cijenimo li jednako ljude sa zanatom i ljude s diplomom.

Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 19. lipnja putem metode Knowledge panel na uzorku od 994 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.

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