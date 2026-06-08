Miloloža o Vladinim antiinflacijskim mjerama: "Kao profesor ekonomije mogu reći da student kod mene ne bi prošao ispit kada bi to tvrdio"

Vladin recept protiv inflacije smo vidjeli, a gost Dnevnika Nove TV, poduzetnik Ivan Miloloža otkriva njihove protuprijedoge, odnosno njihovo "čarobno rješenje".

Na pitanje što bi poduzetnici napravili da se inflacija zaista suzbije, Miloloža odgovara: "Kad bi postojala čarobna formula, svi bismo dobili Nobelovu nagradu. Takve formule nema. Mi smo propustili puno toga da se zaustavi inflacija i danas imamo situaciju kakvu imamo. Tehnički je vrlo teško zaustaviti inflaciju jednom mjerom, bilo rezanjem ili blokadom nečega.

Ovo što se sada napravilo nije dobro.

Problem je što se reagiralo sa zakašnjenjem. Inflacija je divljala posljednje tri godine. Sjećam se 2008. godine kada su nam govorili da nema krize, a završili smo u jednoj od najtežih gospodarskih kriza jer nismo reagirali na vrijeme, za razliku od drugih zemalja. Bojim se da bi se isto moglo dogoditi i s inflacijom. Inflacija može biti korisna kada je kontrolirana i kreće se oko dva posto. Ovo što danas imamo odavno je izvan svih kontrola. Ovo je pobjeglo svim kontrolama i svim mjerama".

Ipak priznaje da se nešto može učiniti.

"Prije svega, mora se uvesti kvalitetna kontrola određenih procesa. Međutim, ne možemo administrativno određivati cijene. U tržišnoj ekonomiji takve mjere ne funkcioniraju. Može se, međutim, kroz određene kontrolirane mehanizme utjecati na kretanje cijena.

Na pitanje koji su to mehanizmi, odgovara: "Jedna od tema o kojoj se često govori je oporezivanje ekstra profita. Međutim, odmah se postavlja pitanje što je zapravo ekstra profit. Ako sam prošle godine imao gubitak, a danas ostvarujem dobit od 40 posto zahvaljujući ulaganjima i razvoju poslovanja, je li to ekstra profit? U trgovini možda možete promatrati stvari kroz kraće razdoblje, ali u industriji je to puno složenije. Svatko tko se ozbiljno bavi ekonomijom i poslovanjem zna da se takve stvari ne mogu mjeriti jednostavno kroz dvije ili tri godine".

Često čujemo kritike poduzetnika na račun Vlade, evo što Miloloža konkretno predlaže. Odgovorio je i na pitanje što bi on napravio da je ministar financija.

"Ja rijetko kritiziram, ali često sam kritičan. Nema čarobnih mjera. Bio sam čak tri puta pozivan da preuzmem ministarsku funkciju između 2009. i 2014. godine, ali nisam prihvatio jer nisam mogao utjecati na mjere koje sam smatrao ispravnima. Danas ne postoji potez kojim biste preko noći suzbili inflaciju. Možete je početi kontrolirati kroz ozbiljniji nadzor i odgovorne gospodarske politike.

Vlada najavljuje pojačane kontrole rada na crno. Može li to pomoći u borbi protiv inflacije?

"Radnici koji rade na crno nisu izvor inflacije. To je potpuna demagogija. Kao profesor ekonomije mogu reći da student kod mene ne bi prošao ispit kada bi tvrdio da su radnici na crno uzrok inflacije. To jednostavno nije točno, to je kao da kažete da se apaurinom, liječi rak", odgovara.

Ministar financija poručio je da neće odustati od poreznih nameta. Kako onda kompenzirati poduzetnicima da budu zadovoljniji uvjetima poslovanja? Na pitanje s čim bi poduzetnici bili zadovoljni, odgovara:

"Prvo, termin „nameti“ nije uvijek dobar. Porezi su nužni i svi ih moramo plaćati ako želimo kvalitetne ceste, zdravstvo i mirovinski sustav. Međutim, porezni sustav mora biti funkcionalan. Problem nastaje kada uvodimo poreze bez jasne strategije i bez analize njihovih posljedica"

Na pitanje ako su porezna opterećenja povećana, kako onda rasteretiti poduzetnike, Miloloža odgovara:

"Nisu porezi povećani samo poduzetnicima, nego svima nama. Ako tvrtki koja održava vašu zgradu porastu porezna opterećenja, povećat će se i cijena usluge koju vi plaćate.

Primjerice, ako se iz gradskog ili državnog proračuna izdvajaju stotine milijuna eura za razne udruge i aktivnosti koje ne doprinose izravno gospodarskom rastu, onda treba preispitati takve rashode.

S jedne strane nekontroliramo što izdvajamo i dajemo, a s druge strane uvodimo poreze".

Evo što kaže o smanjenju potrošnje.

"Potrošnju nije moguće jednostavno smanjiti. To je čisto demagogija. Ljudi kupuju ono što im treba. Ne možete nekome zabraniti da kupi kruh ili osnovne životne namirnice. Uspješna tržišna gospodarstva ne temelje se na ograničavanju potrošnje, nego na stvaranju uvjeta za rast proizvodnje, investicija i konkurentnosti".

Na pitanje hoće li Vladine mjere smanjiti inflaciju ili neće, odgovara:

"Mogu utjecati na inflaciju ako budu praćene ozbiljnom kontrolom i provedbom. Inflacija se može kontrolirati, to nas uči ekonomska teorija još od Friedmana pa do danas. Problem je što smo inflaciju godinama stvarali, a nismo je na vrijeme kontrolirali. Inflaciju smo uzrokovali, a nismo je kontrolirali".

Ako se inflacija bude kontrolirala, Miloloža kaže da bi već za tri mjeseca mogli vidjeti prve ozbiljnije pomake.

"Ja vjerujem da bi, uz kvalitetan ekonomski tim u Ministarstvu financija, Hrvatska u roku od šest mjeseci mogla napraviti značajan gospodarski iskorak. To govorim iz perspektive profesora ekonomije i čovjeka s četrdeset godina poslovnog iskustva".