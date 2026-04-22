Đujić: "HDZ od početka ne želi da se izaberu predsjednik Vrhovnog suda i ustavni suci"

Saša Đujić (SDP) u ime lijeve oporbe u Saboru ustvrdio je u srijedu da HDZ od početka ne želi da se izaberu ni predsjednik Vrhovnog suda ni ustavni suci te da se vladajući cijelo vrijeme se nisu ni milimetra pomaknuli od pozicije koja je i zablokirala izborne postupke u te dvije institucije.

"Ustavnim sucima mandat nije istekao prije deset dana, kako HDZ tvrdi, nego prije šest mjeseci i deset dana, i HDZ u cijelom procesu kasni. Danas kažu da oni nude rješenje i rasplet ove situacije, a ni prošlotjedne sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ne bi bilo da nije sazvana potpisima članova iz SDP-a i Možemo!”, uzvratio je Saša Đujić (SDP) na tvrdnje HDZ-a da oporba opstruira dogovore oko Ustavnog i Vrhovnog suda.

Nevjerojatno mi je, ističe, i da sada pozivaju predsjednika Odbora za pravosuđe Nikolu Grmoju (Most) da sazove sjednicu kako bi se oni konačno izjasnili o kandidatima za Vrhovni sud, a prošli tjedan je bio sedmi put da skidaju tu točku s dnevnog reda i ne žele se izjasniti. Podsjetio je i da je to treći pokušaj izbora predsjednika Vrhovnog suda, s obzirom da je ta dužnost upražnjena više od godinu dana, te da "HDZ opstruira već treći proces i zbog njih nemamo predsjednika Vrhovnog suda".

"Cijelo vrijeme govorimo da ne želimo spajati ta dva izborna procesa i tražimo da deblokiraju proces izbora čelnika Vrhovnog suda. Nakon toga razgovarat ćemo o ustavnim sucima i ne pristajemo na formule 'dva plus jedan'. Nema 'mi dva, vi jednog' nego tražimo usuglašavanje oko tri najbolja kandidata koji će po kriterijima stručnosti, integriteta i neovisno o svojim političkim i svjetonazorskim uvjerenjima štititi Ustav RH i interese građana”, istaknuo je. Napomenuo je da to traže od početka te da su o tome spremni razgovarati kada HDZ deblokira proces izbora čelnika Vrhovnog suda.

No, napominje, oni su kao spremni na razgovor, a onda opet izađu s modelom "ovo su naša dva, uzmi ili ostavi, prihvatite, a ako ne prihvaćate, nećemo se više s vama igrati". Opet postavljaju ultimatume i ucjene, a optužuju nas, dodao je.

HDZ-u je uzvratio i da nije istina da se oproba ne želi izjasniti o kandidatima nego su se dogovorili da čuvaju integritet kandidata te poručio da se neće javno razbacivati s imenima i da im je neprihvatljivo to što HDZ radi.

Potvrdio je navode HDZ-ovog Ivana Malenice da su njih dvojica razgovarali o više imena, ali je opovrgnuo da su suzili listu na četiri kandidata. Naveo je i da u oporbi nemaju zamjerki na dva kandidata koje HDZ predlaže, ne stavljaju veto na njih niti misle da su nestručni, ali, ističe, "da bismo došli do razgovora o imenima, vladajući moraju osmi put doći na sjednicu Odbora za pravosuđe, u trećem procesu u više od godinu dana i izjasniti se o prijedlozima za Vrhovni sud”.

Mi ne uvjetujemo da se izabere predsjednik Vrhovnog suda nego da se proces izbora deblokira i konačno pokrene, kazao je.

"Tražimo da dođu osmi put na sjednicu, deblokiraju proces i nakon toga smo spremni sjesti i razgovarati o sedam, osam imena koje smo Malenica i ja utvrdili kao kandidate koji bi mogli biti prihvatljivi objema stranama”, poručio je Đujić.

Ustvrdio je i da ga postupci premijera Andreja Plenkovića i Malenice koji su jučer po dva puta izlazili pred medije i govorili da su dogovorili nešto što nisu dogovorili podsjeća na Trumpovu administraciju. Trump objavljuje tweetove svakih deset minuta, demantira sam sebe, laže nešto, pa imamo primirje pa nemamo primirje, tako se ponaša i HDZ, ni sami ne znaju što će, naglasio je.

"Još jednom pozivamo HDZ, jer na njima je prvi korak, da se dogovore sami sa sobom i kaže što žele i u kojem pravcu idu. No, mi u SDP-u, Možemo! i ostali iz lijeve oporbe nećemo pristajati na ultimatume, ucjene, pritiske, degradiranje integriteta kandidata, a nakon što se deblokira proces za Vrhovni sud, spremni smo razgovarati o sedam, osam kandidata”, apelirao je. Ovoga što HDZ radi i Trump bi se posramio, dodao je.

Ocijenio je i da su u koliziji njegov jučerašnji stav da jednog kandidata trebaju predložiti vladajući, drugog oproba, a oko trećeg će se usuglašavati, s imenima koje je jučer iznio premijer jer, ponovio je, ne pristaju na model izbora 2:1 u korist vladajuće većine.

"HDZ od početka ne želi da se izaberu ni predsjednik Vrhovnog suda ni ustavni suci i sad izlaze s nekim kvazirješenjem koje je smiješno jer pozivaju Grmoju da sazove sjednicu na koju oni sedam puta ne dolaze i traže izbor ustavnih sudaca u omjeru 2:1. Cijelo vrijeme se nisu ni milimetra pomaknuli od pozicije koja nas je i zablokirala”, smatra Đujić. Dodao je da HDZ cijelo vrijeme igra nekakve predstave za javnost i s spinovima žele optužiti oporbu za neizbor u te dvije sudske institucije.

Mišljenja je da je i dalje moguć dogovor do glasanja iako su se, naglašava, "od jučer i jutros nakon izjava iz HDZ-a šanse drastično smanjile".