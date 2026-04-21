Dogovorili se HDZ i SDP? Malenica otkrio imena kandidata za ustavne suce

Pregovori o izboru troje novih sudaca Ustavnog suda ponovno su pokrenuti i, prema svemu sudeći, HDZ i SDP približavaju se postizanju dogovora.

O toj su temi razgovarali predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica te potpredsjednik Odbora i politički tajnik SDP-a Saša Đujić na današnjem sastanku.

"Vidljiv je napredak u pregovorima oko Ustavnog suda. Očekujemo nastavak razgovora, a već se izdvojilo nekoliko kandidata. Vjerujem da će na sljedećoj sjednici Odbora biti definirana lista s tri imena", izjavio je Malenica, pritom navodeći četvero kandidata o kojima se najviše razgovaralo.

Riječ je o sucu Vrhovnog suda Željku Pajaliću, odvjetniku Mladenu Sučeviću, bivšem ustavnom sucu Goranu Selancu te pročelniku u Gradu Zagrebu Željku Matijašecu.

"To su imena koja su bila u fokusu naših razgovora", dodao je za N1.

Naglasio je kako je cilj do iduće sjednice Odbora usuglasiti tri kandidata koji će potom biti upućeni Saboru na glasanje.

Prema neslužbenim informacijama, uz ta četiri imena u kombinacijama su još i Tomislav Peroš te Štefica Stažnik.

Glasanje o novim sucima Ustavnog suda trebalo bi se održati na saborskoj sjednici zakazanoj za 30. travnja.