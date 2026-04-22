Plenković: "Što se tiče te jedine pjesme vezane za početak Domovinskog rata..."

Komemoracijom "Sjećanje za budućnost" obilježena je 81. obljetnica proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac, odana počast žrtvama i svim stradalima tijekom ustaškog režima te je iskazano poštovanje preživjelim logorašima.

Sudjelovao je i premijer Andrej Plenković te se potom obratio javnosti.

"Što se tiče te jedine pjesme vezane za početak Domovinskog rata, puno smo puta opisali u kojem je kontekstu napravljena i spjevana – kao budnica u Domovinskom ratu, i to treba odvojiti od onoga što se odnosi na Drugi svjetski rat", odgovorio je Plenković na pitanje novinara može li se istovremeno graditi kultura sjećanja i uzvikivati "Za dom spremni" na koncertima.

Dodao je kako je pozdrav ZDS u drugom kontekstu.

"Jasna je praksa policije i sudova. Nema relativizacije, mi smo ovdje deset godina, ja sam premijer deset godina i svih deset godina sam ovdje. Naše izjave su jasne i relativizacija živi u komunikacijskom prostru, ali ako pogledate supstancu, nje nema", istaknuo je Plenković.

Kazao je i da će Vlada nastaviti financirati hrvatski sport.

"Podrška sportu ne znači da podržavamo nezakonite radnje, to je krajnje neprimjereno. To doživljavamo kao nešto što je nevjerojatno. Ako postoji nešto što je nezakonito, što zahtijeva djelovanje tijela kaznenog progona, svima su odriješene ruke. Nema toga da će netko tko je učinio nešto nezakonito biti zaštićen. Ministar Glavina radi cijeli novi sustav kontrole financiranja sportskih saveza", dodao je premijer.

Komentirao je i izbor ustavnih sudaca.

"Oporba je imala dvije teze. Prva je ono što je rekao Bauk – da će mu se prije osušiti ruka nego što će izabrati HDZ-ovu većinu u Ustavnom sudu, a to je sukladno s njegovom inicijalnom tezom od prije desetak mjeseci, kada je rekao da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 ili 200 sudaca Vrhovnog suda."

"Oni su rekli da žele ljude koji su stručni, neovisni. Razgovori su se vodili i govorilo se o konkretnim imenima. Iskristaliziralo se da su Pajalić i Sučević prihvatljivi Đujiću. Ako su njemu prihvatljivi, znači da smo izabrali dva kandidata koja mi podržavamo. Mi, za razliku od SDP-a, nismo zadovoljni da sud ostane krnji, mi hoćemo popuniti Ustavni sud. Sada odjednom nešto što je prihvatljivo u Turskoj, nije prihvatljivo. Ako su ova dva kandidata problematična, neka kažu. Nisu ni zucnuli – ni Đujić, Hajdaš Dončić ni Bauk."

"Imate oporbu koja ne želi popuniti prazna mjesta u Ustavnom sudu, osim ako to nisu ljudi koji su pravnici i stručnjaci, ali angažirani na ideološkim i političkim pitanjima u interesu opozicije. Tko onda hoće ispolitizirani Ustavni sud?" dodao je pa zaključio:

"Mi ćemo predložiti kandidate. Ako ih budu htjeli podržati, neka ih podrže, ako neće, neka ih sruše pa će ići novi natječaj."