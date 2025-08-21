Djeca i roditelji ostali na cjedilu: "Tko ne bi u predizborni program stavio da će proširivati vrtić?! To rade i ostali"rade i ostali"

Već godinama roditelji u Bizovcu vrte se u krug. Nema dovoljno vrtića i mjesta za njihovu djecu. I ove je godine tako. Bez vrtića i jaslica ostalo je 36 djece.

"Ja sam otac djevojčice koja je također broj ispod crte i kojoj je jako teško objasniti zašto za seku ima mjesta, a za nju nema i zašto se ne mogu igrati zajedno", rekao je Josip Čulek iz Bizovca.

Vrtić u Slavoniji - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"To je problem koji traje već godinama. Mogu reći da zadnjih pet godina imamo podatke o neupisanom broju djece. Problem je što se nama svake godine predstavljaju projekti o izgradnji vrtića, dogradnji, proširenju, a naš problem iz godine u godinu raste", kaže Maja Buček.

Vrtić u Slavoniji - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)

Za privatne vrtiće, prijevoz u druga mjesta ili čuvanje djece izdvajaju puno novca. Stoga su se organizirali u roditeljsku inicijativu i od načelnika traže odgovore zašto se ništa ne poduzima.

Srećko Vuković, načelnik općine Bizovac poručuje: "Sve to što piše, sve što možete naći na društvenim mrežama je istina i to je točno. Ovo je sad divna prilika da se ja javno ispričam svim roditeljima i djeci zato što nemamo dovoljno kapaciteta. Dobar dio odgovornosti mogu preuzeti na sebe zašto nismo. Nismo zato što u proteklom vremenskom razdoblju baš i nije bilo izdašnih financijskih sredstava kako bismo mogli organizirati proširenje dječjeg vrtića ovdje u Bizovcu."

Vrtić u Slavoniji - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Načelnik je na svojoj poziciji 16 godina pa ga roditelji pitaju kako se do sada nije dogodila izgradnja ili proširenje.

"To je bio dio mog predizbornog programa. Tko ne bi u predizborni program stavio da će proširivati vrtić?! To rade i ostali načelnici i ostale jedinice lokalne samouprave pa sam radio i ja. Čak sam stavljao i projekte i vizualizacije", kaže.

Na pitanje misli li to uistinu i napraviti, kaže: "Pa mislim i moram! Ja moram, ako ništa ovako kao invalid uzet ašov i lopatu i ovako kao invalid početi sam dograđivati."

Možda je načelnik u Bizovcu sarkastičan, ali načelnici i gradonačelnici mnogih drugih mjesta, kada je riječ o vrtićima, nimalo se ne šale.

Vrtić u Slavoniji - 1 Foto: DNEVNIK.hr

I druga mjesta imaju problem sa vrtićima, ali različite tematike.

Primjerice, roditelji u Požegi imaju problem s cijenom. Dok druga mjesta spuštaju cijenu vrtića ili ih čak čine besplatnima, u Požegi, vrtić je poskupio i to za 50 posto.

Pitanje je koliko sve ovo roditelji mogu izdržati.

"Čak je došlo mnogim roditeljima koji su doselili mlade obitelji ovdje da traže svoj život negdje drugdje", poručuje Josip.

Nakon dugo vremena, konačno u Hrvatskoj ima sve više djece. Sada nam nedostaje vrtića i odgajatelja.