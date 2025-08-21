Loše vijesti za roditelje! Odgođeno otvaranje novoizgrađenog vrtića Fiume

Iz riječka gradske uprave u četvrtak su obavijestili roditelje djece upisane u novi dječji vrtić Fiume, koji se gradi u naselju Krnjevo, da je otvaranje tog vrtića odgođeno za početak 2026., zbog raskida ugovora s tvrtkom za nadzor radova te da je djeci osiguran smještaj u drugim vrtićima.

Iz Grada Rijeke su obavijestili roditelje i skrbnike upisane djece da novi vrtić neće, kako je najavljeno, početi s radom u rujnu jer je u tijeku javna nabava za odabir stručnog nadzora, tj. da je nakon višemjesečnih napora Grad odlučio raskinuti ugovor s tvrtkom za stručni nadzor, što će utjecati na završetak radova.

Navode da su na novom vrtiću Fiume preostali radovi postavljanja podnih obloga, uređenja sanitarnih čvorova, ličenja te uređenja dijela okoliša. Nakon radova, bit će obavljen tehnički pregled vrtića i ishođena uporabna dozvola, što se očekuje početkom 2026., a potom će ga upisana djeca moći koristiti.

"Razumijem zabrinutost i neugodnost koju ova vijest stvara roditeljima. Želim jasno poručiti da se unatoč neprihvatljivoj situaciji koja traje već mjesecima, roditelji ne trebaju brinuti jer smo za svako dijete, izuzev onih čiji su roditelji odabrali pričekati otvaranje vrtića Fiume, pronašli odgovarajuće rješenje," poručila je gradonačelnica Iva Rinčić.

Rekla je da će sva će djeca biti smještena u vrtiće, odnosno jaslice, da je to apsolutni prioritet i dodala kako smatra da djecu nije ni trebalo upisivati tijekom proljeća, dok vrtić još nije izgrađen, čime su roditelji dovedeni u nezavidnu poziciju. "Sada je najvažnije da djeca imaju osiguran smještaj, a mi ćemo se pobrinuti da vrtić bude dovršen i što prije stavljen u funkciju”, rekla je.

Iz gradske uprave pojašnjavaju da je roditeljima djece upisane u vrtić Fiume ponuđen upis u jasličke skupine drugih vrtića. Dio roditelja prihvatio je tu mogućnost, a dio roditelja odlučio je pričekati otvaranje novog vrtića.

Djeci koja nastavljaju pohađati vrtić, a čiji su roditelji iskazali interes za vrtić Fiume, osiguran je boravak u njihovim dosadašnjim vrtićima, a premještanje će biti omogućeno nakon otvaranja vrtića Fiume.

Bivši gradonačelnik Marko Filipović obišao je potkraj travnja gradilište novog vrtića Fiume, koji će biti područni vrtić u sastavu Dječjeg vrtića Rijeka i tada rekao da bi radovi trebali biti dovršeni do početka pedagoške godine. Vrtić će imati 5 odgojnih skupina, dvije jasličke i tri vrtićke, a kapaciteti gradskih vrtića povećat će se za 84 mjesta. Projekt izgradnje vrtića Fiume zajednički realiziraju Grad Rijeka, Zajednica Talijana Rijeka i Talijanska unija.