Jeste li znali? Rastu izgledi za novi El Niño

Prema najnovijoj prognozi Svjetske meteorološke organizacije, slaba La Niña nastavlja slabjeti i nestaje, a tijekom ljeta izgledi za novi El Niño polako rastu.

Riječ je o prirodnom ciklusu naizmjeničnog zagrijavanja i zahlađivanja tropskog Pacifika. La Niña donosi hladnije, a El Niño toplije površinske vode, što potom utječe na vremenske prilike diljem svijeta, u Maloj školi prognoze objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Modeli pokazuju da se od svibnja do srpnja udio neutralnih uvjeta smanjuje, dok vjerojatnost za El Niño raste na oko 40 posto. Posljednji El Niño bio je među najjačima zabilježenima i pridonio je rekordnoj globalnoj toplini. Zato su ove oscilacije topline oceana, jednako kao i njihove prognoze, ključne za poljoprivredu, vodne resurse, energetiku i humanitarno planiranje.