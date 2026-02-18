FOTO Dabro u šetnji Zagrebom s Penavom, evo što je od njega zatražio jedan prolaznik

Dok polemike oko spornog pjevanja DP-ovca Josipa Dabre ne jenjavaju, on je u srijedu snimljen u središtu Zagreba u društvu predsjednika stranke Ivana Penave. Dvojac je iskoristio sunčan dan za šetnju gradom, ali i, po svemu sudeći, razgovor o događajima koji posljednjih dana opterećuju Domovinski pokret.

Podsjetimo, Dabro se našao u središtu pažnje zbog dviju snimki na kojima pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", poznatu i kao "1928.", uz dodatne stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", koji se odnose na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH.

Tijekom šetnje jedan je prolaznik od Dabre zatražio fotografiranje, na što je on pristao te pozirao za zajednički selfi.

Ovaj slučaj uzdrmao je i vladajuću većinu.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak najavio je u srijedu kako je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da riješi slučaj DP-ova saborskog zastupnika Josipa Dabre, o kojemu je vrlo oštro govorio, te da resetira vladajuću većinu ili, kako je naglasio, HSLS-a u njoj više neće biti.

Ivan Penava i Josip Dabro u centru Zagreba - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Ivan Penava i Josip Dabro u centru Zagreba - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Ivan Penava i Josip Dabro u centru Zagreba - 3 (Foto: Marko Lukunic/Pixsell)