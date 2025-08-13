Poznati član hrvatskog narkokartela pao u Dubaiju: Nedavno ga je USKOK istraživao

U Dubaiju je uhićen član hrvatskog narkokartela Branko Salapić (59), čija je skupina nedavno bila na meti jedne od najvećih akcija protiv krijumčara droge u Hrvatskoj.

U toj je akciji USKOK raskrinkao skupinu koja je dogovarala krijumčarenje najmanje 2,5 tone marihuane i šverc 6,6 tona kokaina.

Salapić je nedavno otišao po produljene vize u Dubai nakon čega je uhićen. Očito je imao krivu informaciju da za njim nema nikakve potrage, ali je Hrvatska u međuvremenu raspisala međunarodnu tjeralicu.

Veleposlanik RH u Kairu koje pokriva i Ujedinjene Arapske Emirate Tomislav Bošnjak nije imao informacije da je osoba s tim imenom i prezimenom u zatvoru u Dubaiju. Međutim, to ne mora značiti da Salapić tamo nije pritvoren.

Kako je Jutarnji list saznao od anonimnog izvora, a kasnije im je potvrđeno i u MUP-u – Salapić je uhićen te je Republika Hrvatska pozvana da u primjerenom roku dostavi molbu za izručenje.

Tko je Branko Salapić?

Salapić je bio jedan od članova velike krijumčarske skupine koja je prijavljena početkom travnja ove godine kada je izvedena jedna od najvećih akcija protiv krijumčara droge u hrvatskoj povijesti.

Policija je na području cijele države ukupno osumnjičila 45 osoba koje tereti za krijumčarenje nevjerojatnih 6,7 tona kokaina, oko dvije tone marihuane te nekoliko stotina kilograma ostalih droga – heroina, ecstasyja i hašiša.

U toj akciji su uhićeni korčulanski narkobos Jakša Cvitanović, suvlasnik Ritza Mario Gavrić i splitski kickboksač Marko Benzon te Hrvoje Kelić zvani Medo, a Salapić je izbjegao uhićenje jer nije bio u Hrvatskoj.

Neki od 45 osumnjičenih već su bili po zatvorima ili u inozemstvu poput Salapića, koji inače stalno živi u Njemačkoj, a dokazi su u toj akciji pribavljani međunarodnom suradnjom s Francuskom, odnosno pribavljanjem podataka sa servera enkriptiranoga Messengera Sky ECC, kojim su se osumnjičenici koristili da bi neometano komunicirali.

Poznat policiji još od devedesetih

Salapić je još 1990-ih bio jedan od prijatelja Zlatka Bagarića, a krajem 2000. godine je osuđen zbog pljačke 4,8 milijuna njemačkim maraka dvije godine ranije kao pomagač.

Nedugo nakon pljačke pronađen je napušteni automobil, a njemačka je policija ispravno pretpostavila da su pljačkaši pobjegli prema Hrvatskoj. Ovdje su ubrzo i uhićeni. Međutim, nakon uhićenja Salapić je pušten na slobodu.

Imao je alibi da se u vrijeme pljačke nalazio u Hrvatskoj. Putem prijatelja je nabavio lažnu potvrdu da je bio na liječničkoj intervenciji u jednoj zagrebačkoj klinici.

Salapić je bio i ključna figura u dogovorima u vezi isporuka kokaina iz Južne Amerike, a jedna od poruka koje je navedena skupina razmijenila glasila je: "Europu ću napuniti prahom." No u Barceloni je droga prebačena na kamione i poslana prema Portugalu, a umjesto da prah preplavi kontinent, portugalska policija je u akciji kodnog imena Ice Cream zaplijenila više od 2300 kilograma kokaina i uhitila tri osobe.