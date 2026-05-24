Pobuna zbog poreza na mirovine: "Bogati će dobiti 200 eura više, a 700.000 umirovljenika ništa"

Svi koji podržavaju bezuvjetno ukidanje poreza na mirovine moraju biti svjesni da rade protiv interesa 700 tisuća umirovljenika koji ukidanjem poreza neće dobiti ni jedan jedini cent, poručili su u nedjelju iz Bloka umirovljenici zajedno (BUZ).

BUZ u priopćenju ističe kako će 100 tisuća umirovljenika ukidanjem poreza dobiti u prosjeku pet dodatnih eura na mirovinu, a daljnjih sto tisuća u prosjeku 10-ak eura.

"Zbrojeno se radi o 900 tisuća umirovljenika što je gotovo zbroj svih 'radničkih' mirovina koji obzirom na stvarnu korist od ukidanja poreza nemaju opravdan razlog podržati bezuvjetno ukidanje poreza onima kojima će se mirovina povećati i više od 200 eura, a upravo su to oni koji i predlažu navedenu mjeru", navode.

Dodali su kako se u objavama o ukidanju poreza namjerno izostavljaju prosjeci jer pokazuju da bi se prosječna mirovina povećala za desetak eura, a naglašavaju se podaci kojima se svjesno pokušava manipulirati - da će se mirovina od 1000 eura ukidanjem poreza povećati za 40 eura.

"Namjerno se u vladinim obrazloženjima izbjegava navesti podatak kako će se mirovne od 600 do 1000 eura u prosjeku povećati za 20-ak eura, ali zato one saborske u prosjeku za čak deset puta više, 200 eura", istaknuli su.

"Vladin PR radi sve kako bi navedenu mjeru prikazali kao korisnu za umirovljenike, no to je još jedna podvala jer ukidanjem poreza će svi s malim mirovinama zapravo biti samo još siromašnija, a bogati, oni sa saborskom mirovinom, postati još bogatiji za oko 200 eura veću mirovinu svaki mjesec", naglasili su.

Objasnili su kako se porez na mirovine obračunava samo na dio mirovine koji prelazi 600 eura, i to po stopi od 50 posto od lokalno propisane za porez na dohodak.

To znači da oko 700 tisuća od 1,2 milijuna umirovljenika, čije su mirovine do 600 eura, ukidanjem poreza neće imati nikakvu korist, oni s mirovinama od 600 do 800 eura bi u prosjeku dobili „povećanje“ od 10 eura, a umirovljeni saborski zastupnik s mirovinom od 2500 eura ostvario bi povećanje koje bi na mjesečnoj razini iznosilo oko 200 eura.

"Upravo tu leži ključni problem, mjera koja se javno prezentira kao opće korisna, zapravo u praksi koristi samo onima sa velikim mirovinama. Gabričević i HSU svjesno rade protiv interesa većine umirovljenika, no to ih očito ne brine, već su nagrađeni za poslušnost i servilnost", ocijenili su.

BUZ zahtijeva paralelno uvođenje mjere koja bi se odnosila na one koji ukidanjem poreza ne profitiraju, što je korekcija aktualne vrijednosti mirovine na realnu vrijednost koja bi umjesto sadašnjih 14,84 trebala biti oko 20 eura, i odnosila bi se na sve mirovine po općim propisima.