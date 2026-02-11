Stiže novo pogoršanje vremena: Past će temperature, meteorolog otkrio gdje može biti snijega

Nestabilno je i promjenjivo u velikom dijelu Europe. Nove ciklone stalno se rađaju nad Atlantikom i premještaju prema istoku kontinenta, a kratkotrajna stabilnija razdoblja, koja povremeno imamo, obilježena su maglom i niskim oblacima. Veljača nam je stoga vrlo oblačna, osobito u središnjim krajevima Hrvatske. U Zagrebu smo tako u prvih 11 dana imali ukupno tri sata sunca, a u Karlovcu još manje - samo dva.

I u četvrtak većinom oblačno. Prijepodne će najviše oblaka biti nad Jadranom te Gorskom i središnjom Hrvatskom, pa je u tim krajevima najveća mogućnost za povremenu kišu. S druge strane, sunčana razdoblja najizglednija su u Slavoniji i Baranji, barem do podneva, a onda će se i tamo naoblačiti. Dan će biti vjetrovit, osobito na obali. Tamo će puhati umjereno do jako jugo i oštro. U unutrašnjosti jugozapadni i južni vjetar, slab do umjeren, osim u gorju gdje će biti jak. Zbog tog južnog strujanja, u cijeloj će zemlji jutro biti toplo, znatno toplije nego u srijedu.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj je Hrvatskoj velika vjerojatnost za povremenu kišu. Ostat će pretežno do potpuno oblačno, vjetar će oslabjeti i bit će toplo za doba godine, s najvišom temperaturom oko 12 stupnjeva.

U Slavoniji će se sredinom dana naoblačiti, a poslijepodne je moguća slaba kiša. Veća vjerojatnost za nju je u zapadnijim krajevima, no ne može se potpuno isključiti ni u Baranji i Srijemu. Vjetar će popodne okrenuti na sjeverne smjerove, pa će malo zahladnjeti, no prije toga bit će prilično toplo, između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva.

U Istri, Primorju i na Kvarneru bit će većinom oblačno, često s kišom, lokalno i obilnijom, osobito na širem riječkom području. Popodne će kiša slabjeti, a predvečer i prestati. Umjereno do jako jugo i oštro također će slabjeti u drugom dijelu dana, a navečer okrenuti na sjeverne smjerove. Najviša temperatura bit će između 10 i 13 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici cijeli dan ostaje oblačno. Kiša će padati ujutro i rano poslijepodne, a zatim će predvečer postupno prestajati. I vjetar će tada slabjeti. Prvi dio dana bit će prilično vjetrovit, uz umjeren do jak jugozapadnjak. Temperatura će zbog južnog strujanja biti visoka za doba godine, uglavnom od 7 do 10 stupnjeva.

Pretežno oblačno bit će i u Dalmaciji. Povremeno uz kišu i pljuskove, češće i obilnije na jugu, dok su na sjeveru poslijepodne moguća i sunčana razdoblja. Jugo će u drugom dijelu dana slabjeti, još će samo na krajnjem jugu puhati umjereno do jako, a u sjevernijim predjelima nakratko može zapuhati i lebić, za pomorce neugodan jugozapadni vjetar. Temperatura će biti između 12 i 14 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U petak ujutro na kopnu je velika vjerojatnost za maglu, ali kasnije će se razvedravati, uz sunčana razdoblja i ugodno toplo vrijeme. Već u subotu stiže novo jače naoblačenje s kišom. Uz zahladnjenje, kiša će u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. Nedjelja će potom biti vjetrovita i hladna, uz umjeren do jak sjeverac te povremeno malo kiše i snijega. Snijeg je tada moguć i u nizinama, ali u manjim količinama.

Na Jadranu će u petak biti sunčano i ugodno. U subotu slijedi naoblačenje s kišom i pljuskovima, često obilnijima, uz ponovno jako do olujno jugo. U nedjelju će vjetar okrenuti na buru, zahladnjet će i bit će sve manje kiše.

Nastavlja nam se, dakle, relativno nepovoljno vrijeme. U četvrtak ponovno kiša, zatim u petak prolazno smirivanje i tada je najveća mogućnost za sunce ovoga tjedna. Za vikend stiže novo, jače pogoršanje. U subotu će pasti puno kiše, osobito na obali. U nedjelju će posvuda biti vjetrovito i hladnije, uz manje oborina, ali je na kopnu moguća i poneka pahulja snijega.