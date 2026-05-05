Božinović osudio napad na ekipu Dnevnika Nove TV: "Želimo poslati vrlo jasno poruku"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osudio je napad na novinarsku ekipu Nove TV, kazavši kako je u tom slučaju dosad uhićeno šest osoba koje će biti prijavljene za kaznena djela prisile prema službenoj osobi, prijetnje i nasilničko ponašanje.

"Želimo poslati vrlo jasno poruku da nema tolerancije prema nasilju, pogotovo prema onima koji rade svoj posao", poručio je Božinović

Božinović je podsjetio kako MUP ima sporazum s Hrvatskim novinarskim društvom (HND) i nekoliko protokola, dodajući kako je pravovremena reakcija policije pokazala da ta suradnja funkcionira u praksi.

Upitan za komentar zahtjeva HND-a za reakcijom države u posljednjem napadu na novinarsku ekipu, Božinović je rekao da njegove riječi govore o reakciji države.

"Država će u svakom takvom slučaju reagirati odlučno i na isti način", poručio je Božinović nakon 5. sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma.

Upitan brinu li ga razmjeri afere malverzacija unutar sportskih saveza nakon napisa u medijima o započetim izvidima u Hrvatskom rukometnom savezu i Hrvatskom olimpijskom odboru, Božinović je odgovorio da je posao ministarstva kojem je na čelu da provodi primjenu zakona, među kojima i izvide koje nalaže tužiteljstvo.

"To je jedino što je meni bitno", istaknuo je Božinović.

Ministar je komentirao i oštru osudu predsjednika Republike Zorana Milanovića uplovljavanja američkog razarača u Dubrovnik.

"Znam da se predsjednik bavio NATO savezom i bio premijer te da su pravila koja su se tada donosila i pretočila u hrvatsko zakonodavstvo i nadalje na snazi. Radi se o savezničkom brodu. Ništa se nije dogodilo što se ne događa otkako je Hrvatska postala članica NATO-a", kazao je.

Niti jedna članica EU nije tražila suspenziju EES-a

Ministar je komentirao i grčko ukidanje novih pravila Sustava ulaska/izlaska (EES) do rujna za britanske turiste, nakon što su dovela do ogromnih redova i kašnjenja, a što bi mogle učiniti još neke države koje su turističke konkurentice Hrvatskoj.

"Mi smo cijelo vrijeme u kontaktu s Europskom komisijom od koje smo dobili odgovor da u ovom trenutku niti jedna članica Europske zajednice nije podnijela nikakav zahtjev za suspenziju uzimanja biometrijskih podataka i cjelokupnog EE sustava", kazao je.

Božinović je rekao da je Hrvatska do danas kreirala više od pet milijuna datoteka ljudi koji su upisani i ostavili podatke u naš EE sustav, čime se, kako je istaknuo, pokazala najučinkovitijoj unutar EU. Dodao je i da je Hrvatska dosad odbila 11 posto od ukupnog broja odbijenih zahtjeva za ulazak u šengenski prostor.

"Hrvatska je od samog početka procesa uvođenja sustava govorila što radimo i kako napredujemo. Mi smo jedna od rijetkih država koja je od 1. ožujka ove godine u potpunosti počela primjenjivati EE sustav, iako je obveza bila od 10. travnja", ocijenio je.

"Mislim da pojedine turističke države kroz različite pogodnosti žele privući kojeg turista više. Isto tako, mislim da je EES vrlo važan jer prije svega jamči sigurnost. Onima koji dolaze u turistički posjet svakako je važnije da dolaze u sigurnu zemlju od čekanja nekoliko minuta na granici", rekao je, ističući da je Hrvatska napravila cijeli niz vlastitih rješenja kojima želi smanjiti gužve na graničnim prijelazima putem mobilnih sustava i slično.

Božinović je komentirao i utapanje četvorice migranata u nedjelju navečer kod Netretića, kazavši kako je utvrđen identitet osobe koja se dovodi u vezu s tim događajem, a koja nije hrvatski državljanin, kao i da je u tijeku dinamična međunarodna policijska suradnja u cilju prikupljanja dokaza.

Nadodao je i da je hrvatska policija dosad spasila 51 migranta od utapanja i slične pogibelji.

"Ovdje se očito radi o jednom nehumanom prijevozu migranata u relativno malom vozilu koje je moglo primiti 34 osobe", kazao je ministar, dodajući kako je 13 migranata zbrinuto u hrvatskim zdravstvenim ustanovama, a njih 11 u Sloveniji.