Policija zadržala petoricu nakon napada na novinarsku ekipu Dnevnika Nove TV. Među njima i načelnik: "Prevoze ih u Split..."

Nakon napada na ekipu Nove TV, u ponedjeljak navečer je u policijsku postaju u Trogiru privedeno više osoba, među njima i načelnik općine Marina Ante Mamut.

Ekipa rubrike Poziv u ponedjeljak je snimala na području ilegalnog groblja, koje je nakon njihove priče zatvorio Državni inspektorat.

Više osoba, uključujući načelnika, napalo je novinarku Teu Johman Nitraj i snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića. U tijeku je policijsko postupanje.

Iz Trogira se uživo javila reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

"Privedene prevoze u Split u prostorije Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Od petnaestak koliko ih je dovedeno u policijsku postaju radi davanja iskaza - petero ih je zadržano. Među njima i načelnik Ante Mamut", rekla je Papić koja je od ranog jutra na terenu.

"Svi prolaznici oštro osuđuju napad na našu ekipu. Očekuje se brza reakcija pravosuđa. Bit će zanimljvo vidjeti što će se dogoditi i s načelnikom. Svi koji su dovedeni na ispitivanje bili su u Trogiru i do dva sata poslije ponoći. Dio onih koji su zadržani još čeka prepratu u Split", poručila je reporterka Dnevnika Nove TV.

Napad na ekipu Nove TV oštro osuđuje Hrvatsko novinarsko društvo, ali i ministar pravosuđa.

"HND pozdravlja brzu reakciju policije, ali isto tako tražimo privođenje i procesuiranje svih umješanih u ovaj odvratni napad. Isto tako, od države tražimo jasnu i nedvosimslenu osudu ovakvih događaja jer naprosto ovo što se događa naše kolegice i kolege svakodnevno su izložene brojnim fizičkim i verbalnim napadima. Vrijeme je da to prestane", poručio je Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.

"Opet ću reći ono i prijeći možda tu granicu koju ne bi smio, ali poruka pravosuđa, odnosno sudbene vlasti po tom pitanju, nakon što se utvrde sve okolnosti i činjenice, mora biti vrlo jasna. I mora imati taj efekt da se takve stvari više ne događaju. Dakle, adekvatna kazna koja će takve kojima to pada na pamet u 21. stoljeću odagnati od toga da to čine", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.