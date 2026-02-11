Blokirana imovina Dicaprijevoj ekipi: Radi se o milijunskim iznosima

Blokirana je imovina u istragama pokrenutim zbog krijumčarenja velikih količina droge, pranja novca i malverzacija vezanih za nekretnine, izvijestio je u srijedu USKOK.

Riječ je o zločinačkom udruženju u kojem je prvookrivljeni Robert DiCaprio.

Nakon donesenih rješenja o provođenju istraga od 5. i 6. veljače 2026., USKOK je Županijskom sudu u Rijeci podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi na temelju kojih je blokirana imovina okrivljenika i drugih s njima povezanih osoba u ukupnoj vrijednosti od 8.044.174,89 eura.

Kako bi se onemogućilo otuđenje ili opterećenje imovine za koju se sumnja da je stečena počinjenjem kaznenih djela te kako bi se osiguralo njeno kasnije oduzimanje, u odnosu na šestoricu okrivljenika koji se sumnjiče zbog malverzacija s nekretninama i pranja novca određene su privremene mjere osiguranja kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina na Pagu, Zagrebu, Korčuli i u Maslenici te novčanih sredstava na računima u Hrvatskoj i inozemstvu u iznosu od 7.981.893,24 eura, navodi USKOK.

U odnosu na petero okrivljenika koji se sumnjiče zbog krijumčarenja droge i pranja novca, određene su privremene mjere osiguranja kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina, vozila, novčanih sredstava i poslovnog udjela u iznosu od 62.281,65 eura.

"Određivanjem ovih privremenih mjera ostvaruje se jedno od temeljnih načela kaznenog prava da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom", priopćio je USKOK.