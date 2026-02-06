USKOK rekonstruirao kako se bivši maneken sa zločinačkim udruženjem dočepao tuđih nekretnina

USKOK je pokrenuo istragu protiv šestorice osumnjičenika zbog sumnje da su se kao zločinačko udruženje domogli vrijednih nekretnina krivotvorenjem dokumentacije i prijevarama, čime su vlasnike oštetili za gotovo pet milijuna eura.

Birali su nekretnine čiji vlasnici nisu bili upisani s OIB-om u zemljišnim knjigama ili iz drugih razloga nisu mogli učinkovito štititi svoja prava, pa su to iskoristili.

Krivotvorili su kupoprodajne ugovore, punomoći i osobne dokumente, pribavljali OIB-ove stvarnih vlasnika te se lažno predstavljali pred poreznom upravom, javnim bilježnicima i sudovima kako bi nekretnine prepisali na sebe ili povezane osobe. Nakon toga su vlasništvo dodatno prebacivali među članovima skupine kako bi prikrili trag i otežali povrat imovine pravim vlasnicima.

Riječ je o slučaju u kojem je uhićen bivši maneken Robert DiCaprio (ranije Jotanović).

U priopćenju Županijskog suda u Rijeci, objavljenom u četvrtak, osumnjičenicima su navedeni inicijali i godine rođenja. Prvookrivljeni je R. D. (38 godina), drugookrivljeni A. J. (60 godina), a trećeokrivljeni D. A. (33).

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana (1988., 1993., 1980., 1966., 1992.) i jednog državljanina koji ima dvojno državljanstvo Mađarske i Srbije (1957.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, prijevare u sastavu zločinačkog udruženja, krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od početka 2025. do 3. veljače 2026. u više mjesta u Hrvatskoj, povezao u zajedničko djelovanje II. do V. okr. i druge zasad nepoznate osobe odredivši kao cilj djelovanja pribavljanje znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge stjecanjem većeg broja nekretnina neosnovanim prijenosom vlasništva na članove zločinačkog udruženja i na druge s njima povezane osobe bez znanja i pristanka njihovih zemljišnoknjižnih vlasnika. Radilo se o nekretninama u odnosu na koje osobni identifikacijski brojevi njihovih vlasnika (OIB) nisu bili upisani u vlastovnici zemljišnoknjižnog izvatka ili čiji vlasnici iz drugih razloga nisu mogli štititi svoje pravne interese.

Prijenos vlasništva takvih nekretnina vršili su na temelju nevjerodostojnih kupoprodajnih ugovora i drugih neistinitih pravnih akata koje su sami izrađivali u svrhu oduzimanja vlasništva i posjeda od zakonito upisanih vlasnika te zadržavanja tako stečenih nekretnina ili njihove prodaje.

Radi skrivanja nelegalnog načina stjecanja tih nekretnina i otežavanja utvrđivanja pravnog slijeda prijenosa vlasništva i uspostave izvornog zemljišnoknjižnog stanja, vlasništvo nad tim nekretninama naknadno na temelju nevjerodostojne dokumentacije prenošeno je na članove zločinačkog udruženja i druge s njima povezane osobe.

U okviru realizacije navedenog, I. i II. okr. su pronalazili prikladne nekretnine i osobe na koje bi se vlasništvo tih nekretnina moglo uknjižiti i prenositi putem nevjerodostojne dokumentacije ili sklapanjem pravnih poslova između članova zločinačkog udruženja i u tu svrhu angažiranih drugih osoba.

Sukladno uputama I. okr. je II. okr., radi izrade dokumentacije potrebne za uspješnu uknjižbu vlasništva na nekretninama stečenim krivotvorenim ugovorima i dogovora o načinu postupanja, iznajmio stan i poslovni ured u Zagrebu, izrađivao nevjerodostojne osobne isprave stranih država, kao i nevjerodostojnu dokumentaciju za potrebe ishođenja OIB-a stvarnih vlasnika nekretnina i prijenosa prava vlasništva u zemljišnim knjigama te je sastavljao lažne punomoći i ugovornu dokumentaciju na koju je prema potrebi stavljao nevjerodostojne potpise ugovornih strana.

Zatim su I. i II. okr., uz obećanje imovinske koristi, angažirali III. okr. da na temelju krivotvorenih punomoći od Porezne uprave ishodi OIB-ove stvarnih vlasnika nekretnina i da uz pomoć lažnog identiteta bude ugovorna strana na tako sastavljenim ugovorima te da po njihovim uputama potpisuje dokumente, podnosi ih na ovjeru kod javnih bilježnika i nadležnim sudovima na provedbu uknjižbe.

Također su angažirali IV. i V. okr. da budu ugovorne strane na tako sastavljenim ugovorima i nositelji prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nezakonito stečenim nekretninama, da po njihovim uputama potpisuju dokumente, podnose ih na ovjeru kod javnih bilježnika te nadležnim sudovima na provedbu uknjižbe, znajući pritom da nikakvi ugovori o prijenosu vlasništva sa zakonitim vlasnicima nekretnina nikada nisu bili sklopljeni.

Na opisani način okrivljenici su vlasnike nekretnina oštetili za vrijednost nekretnina u ukupnom iznosu od 4.910.298,83 eura, a neovlaštenim prisvajanjem nekretnina i njihovom daljnjom prodajom pribavljena je značajna materijalna korist u navedenom iznosu, koju su okrivljenici međusobno podijelili sukladno dogovoru i njihovim ulogama.

U cilju daljnjeg skrivanja nelegalnog načina stjecanja jedne nekretnine (dalje: nekretnina), otežavanja utvrđivanja pravnog slijeda prijenosa vlasništva te onemogućavanja uspostave izvornog zemljišnoknjižnog stanja, od prosinca 2025. do 9. siječnja 2026. u Splitu, I. i II. okr. su sa VI. okr. dogovorili da će na njega izvršiti prijenos vlasništva nekretnine po osnovi osiguranja zajma kojeg bi im isplatio, na koji bi način dodatno stvorili privid da se radi o stjecatelju koji postupa u dobroj vjeri s povjerenjem u stanje upisano u zemljišnim knjigama. Slijedom toga je, za potrebe isplate zajma, V. okr. po uputama i u pratnji I. i II. okr. u jednoj banci u Splitu otvorio račun na koji je VI. okr. uplatio 500.000,00 eura s opisom plaćanja "ugovor o zajmu".

Zatim su VI. okr. kao zajmodavac i V. okr. kao zajmoprimac u Makarskoj sklopili Ugovor o zajmu prema kojem V. okr. duguje VI. okr. 686.000,00 eura, a u svrhu osiguranja novčane tražbine dozvoljava mu se prijenos prava vlasništva nad nekretninom u njegovu korist, iako se radilo o nekretnini tržišne vrijednosti od 3.952.875,20 eura.

Pritom je VI. okr. znao da je nekretnina pribavljena protupravnim radnjama s obzirom na očiti nesrazmjer između te tržišne vrijednosti nekretnine i iznosa zajma po osnovi isplate kojeg se uknjižio kao vlasnik i to u odnosu na nekretninu koju nikada nije vidio, a značajan iznos zajma je uplatio u korist V. okr. s kojim taj zajam nije niti ugovarao.

Na temelju Ugovora o zajmu uknjiženo je pravo vlasništva nekretnine u korist VI. okr., čime su vlasnicu nekretnine oštetili za vrijednost nekretnine u iznosu od 3.952.875,20 eura, dok su I., II. i V. okr. s uplaćenim novcem dalje raspolagali.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok se trojica okrivljenika već nalaze u istražnom zatvoru, a za dvojicu okrivljenika nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.