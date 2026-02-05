FOTO Bivši maneken priveden na sud: Pao u velikoj policijskoj akciji

U velikoj akciji policije i USKOK-a koja je provedena u srijedu na području četiriju županija uhićeno je više osoba koje se sumnjiči za krijumčarenje droge te malverzacije s nekretninama.

Među njima je i bivši maneken Robert DiCaprio (ex Jotanović) te njegova partnerica Iris K.

Privođenje Robert DiCaprio (ex Jotanović) - 5 Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Osobe koje su pod istragom sumnjiči se za preprodaju kokaina i marihuane te prijevare s nekretninama i učinjenu štetu od oko pet milijuna eura.

Prvoosumnjičeni, 37-godišnji Robert DiCaprio, svojevremeno je proglašen Top modelom te je vlasnik agencije za nekretnine, kroz koju se, prema sumnjama, prao novac od prodaje droge.

