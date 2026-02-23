Drama nakon olimpijskog finala: "Ravnatelj FBI-a troši novac poreznih obveznika za opijanje sa sportašima"

Potez direktora FBI-a, Kasha Patela, nakon jučerašnje pobjede hokejaške reprezentacije SAD-a nad Kanadom u finalnom dvoboju na Zimskim olimpijskim igrama, izazvao je nove kontroverze.
Zahvaljujući Trumpu
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
ZRAČNA BLOKADA
Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
nesretan slučaj
Putnica (45) u autu izgubila svijest, umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega
Dok se FBI suočava s nizom ozbiljnih sigurnosnih izazova, Patel, inače strastveni ljubitelj hokeja, u nedjelju je u Milanu s ekipom u svlačionici slavio zlatnu medalju, prvu nakon 1980. Društvenim mrežama brzo se proširio video slavlja, a Patel je nazvao i Trumpa, koji je čestitao reprezentaciji.
Za vrijeme napete utakmice koju je pratio iz lože, objavio je i vijest o provali u Mar-a-Lagu, Trumpovoj rezidenciji na Floridi, u kojoj je ubijena jedna osoba. Očekuje se da će FBI imati ključnu ulogu u istrazi tog incidenta.
Put u Italiju dogodio se u posebno osjetljivom trenutku za FBI i za samog Patela - osim kontroverzi s Epsteinovim dosjeima, u Washingtonu su Trump i njegovi savjetnici raspravljali o mogućim pripremama za napad na Iran, odluci koja bi mogla povećati rizik od prijetnji na američkom tlu. Istodobno su agenti pomagali u hitnoj potrazi za Nancy Guthrie, majkom televizijske voditeljice Savannah Guthrie.
Javno da je prozvala i Xochitl Hinojosa, glasnogovornica bivšeg državnog odvjetnika Merricka Garlanda.
"Ovo je apsurdno. Voditelj najviše agencije za provođenje zakona u SAD-u ne bi trebao koristiti novac poreznih obveznika za putovanje diljem svijeta i opijanje sa sportašima", samo je jedna od kritika.
Patel je nakon kritka rekao da je bio "iznimno ponizan" kad su ga reprezentativci pozvali u svlačionicu nakon pobjede. Njegovi suradnici nastojali su ublažiti dojam da je riječ o privatnom izletu, piše The Times. Tvrde da se održavanje Olimpijskih igara samo poklopilo sa sigurnosnim sastancima koje je mjesecima ranije planirao s europskim partnerima.
Još jedan "poslovni put"
Glavni ciljevi putovanja, rekao je Patelov glasnogovornik, bili su sastanak s talijanskim dužnosnicima za provedbu zakona i s američkim veleposlanikom u Italiji, te nadzor nad sudjelovanjem FBI-a u sigurnosti Olimpijskih igara. Navodno je sudjelovao na šest sastanaka, od kojih su dva bila povjerljivi brifinzi.
Još jedan problem koji se istaknuo su troškovi - direktori FBI-ja moraju putovati državnim zrakoplovima zbog obveznog pristupa sigurnoj komunikacijskoj opremi. No korištenje državnih zrakoplova za službena putovanja zahtijeva duže planiranje i koordinaciju s drugima, uključujući direktorov sigurnosni tim.
Patel je ponudio slična objašnjenja kada su ga pitali o odluci da svojoj djevojci, Alexis Wilkins, country pjevačici i desničarskoj aktivistici, osigura zaštitu SWAT tima, kao i o opsežnom korištenju saveznih resursa za putovanja koja su često prelazila granicu između privatnog i službenog.
Tijekom ljeta s prijateljima je državnim zrakoplovom putovao na odmor u ekskluzivno golf-odmaralište Carnegie Club u Škotskoj. Također je, na trošak poreznih obveznika, putovao na privatni lovački ranč u Teksasu te na hrvački meč u Pennsylvaniji, gdje je nastupala njegova djevojka.