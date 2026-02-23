Drama nakon olimpijskog finala: "Ravnatelj FBI-a troši novac poreznih obveznika za opijanje sa sportašima"

Potez direktora FBI-a, Kasha Patela, nakon jučerašnje pobjede hokejaške reprezentacije SAD-a nad Kanadom u finalnom dvoboju na Zimskim olimpijskim igrama, izazvao je nove kontroverze.

Dok se FBI suočava s nizom ozbiljnih sigurnosnih izazova, Patel, inače strastveni ljubitelj hokeja, u nedjelju je u Milanu s ekipom u svlačionici slavio zlatnu medalju, prvu nakon 1980. Društvenim mrežama brzo se proširio video slavlja, a Patel je nazvao i Trumpa, koji je čestitao reprezentaciji.

A source sent me this video of FBI Director Kash Patel partying with the US Men's Olympic Hockey team. pic.twitter.com/egjmdhOAF6 — William Turton (@WilliamTurton) February 22, 2026

Za vrijeme napete utakmice koju je pratio iz lože, objavio je i vijest o provali u Mar-a-Lagu, Trumpovoj rezidenciji na Floridi, u kojoj je ubijena jedna osoba. Očekuje se da će FBI imati ključnu ulogu u istrazi tog incidenta.

🚨 EPIC! Kash Patel put PRESIDENT TRUMP on the phone in Team USA’s locker room so that 47 could PERSONALLY congratulate them



“Congratulations! That was an UNBELIEVABLE game! We love you guys!”



“You’re going to be proud of that game for FIFTY YEARS!”



“I can send a MILITARY… pic.twitter.com/GGCUOadySq — Nick Sortor (@nicksortor) February 23, 2026

Put u Italiju dogodio se u posebno osjetljivom trenutku za FBI i za samog Patela - osim kontroverzi s Epsteinovim dosjeima, u Washingtonu su Trump i njegovi savjetnici raspravljali o mogućim pripremama za napad na Iran, odluci koja bi mogla povećati rizik od prijetnji na američkom tlu. Istodobno su agenti pomagali u hitnoj potrazi za Nancy Guthrie, majkom televizijske voditeljice Savannah Guthrie.

Javno da je prozvala i Xochitl Hinojosa, glasnogovornica bivšeg državnog odvjetnika Merricka Garlanda.

There was a threat at the president’s residence at MAL, Americans in Mexico are facing major threats by cartel members, Nancy Guthrie is still missing, and our FBI Director thinks he’s a frat bro?! https://t.co/bteDVbIt3K — Xochitl Hinojosa (@XochitlHinojosa) February 23, 2026

"Ovo je apsurdno. Voditelj najviše agencije za provođenje zakona u SAD-u ne bi trebao koristiti novac poreznih obveznika za putovanje diljem svijeta i opijanje sa sportašima", samo je jedna od kritika.

Patel je nakon kritka rekao da je bio "iznimno ponizan" kad su ga reprezentativci pozvali u svlačionicu nakon pobjede. Njegovi suradnici nastojali su ublažiti dojam da je riječ o privatnom izletu, piše The Times. Tvrde da se održavanje Olimpijskih igara samo poklopilo sa sigurnosnim sastancima koje je mjesecima ranije planirao s europskim partnerima.

Još jedan "poslovni put"

Glavni ciljevi putovanja, rekao je Patelov glasnogovornik, bili su sastanak s talijanskim dužnosnicima za provedbu zakona i s američkim veleposlanikom u Italiji, te nadzor nad sudjelovanjem FBI-a u sigurnosti Olimpijskih igara. Navodno je sudjelovao na šest sastanaka, od kojih su dva bila povjerljivi brifinzi.

Još jedan problem koji se istaknuo su troškovi - direktori FBI-ja moraju putovati državnim zrakoplovima zbog obveznog pristupa sigurnoj komunikacijskoj opremi. No korištenje državnih zrakoplova za službena putovanja zahtijeva duže planiranje i koordinaciju s drugima, uključujući direktorov sigurnosni tim.

Patel je ponudio slična objašnjenja kada su ga pitali o odluci da svojoj djevojci, Alexis Wilkins, country pjevačici i desničarskoj aktivistici, osigura zaštitu SWAT tima, kao i o opsežnom korištenju saveznih resursa za putovanja koja su često prelazila granicu između privatnog i službenog.

Tijekom ljeta s prijateljima je državnim zrakoplovom putovao na odmor u ekskluzivno golf-odmaralište Carnegie Club u Škotskoj. Također je, na trošak poreznih obveznika, putovao na privatni lovački ranč u Teksasu te na hrvački meč u Pennsylvaniji, gdje je nastupala njegova djevojka.