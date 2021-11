Ministar obrane Mario Banožić izjavio je u utorak kako se ne može složiti s tezom predsjednika Republike Zorana Milanovića da se nedovoljno ulaže u Oružane snage, naglasivši da je prva od tema kada je došao na dužnost u Vladu, bila - daljnja ulaganja i modernizacija Hrvatske vojske.

Gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a ministar Banožić podsjetio je kako su jučer u sjedištu Vlade imali pripremni sastanak za današnju sjednicu Vijeća za obranu, na kojoj su razgovarali s relevantnim osobama koje mogu govoriti o stanju u Hrvatskoj vojsci, o tome kako se vojska treba razvijati.

"Donijeli smo zaključke, koji su danas prezentirani, a prije svega su se odnosili na projekte koji su bili poznati u Hrvatskoj vojsci već više od 20 godina. Bili su manifestirani kroz planove razvoja koji se u mnogo slučajeva nisu realizirali, odnosno realizirali su se projekti koji nisu bili u tim planovima", istaknuo je Banožić.

"Kao ministar obrane kada sam došao prva od tema su bila daljnja ulaganja i modernizacija. Prvo što sam detektirao kao problem su strateški dokumenti. O tome najbolje govori činjenica da imate strategiju vojne obrane još iz 2002. i vojnu strategiju iz 2003., to su dokumenti koji trebaju pratiti razvoj vojske", dodao je.

Ministar Banožić rekao je i da su detektirali prioritete, temeljem kojih će se dalje ulagati u OS RH. Naglasio je da u tome imaju podršku premijera Andreja Plenkovića i Vlade.

Istaknuo je da je to vidljivo iz samog proračuna (MORH-a), koji se bitno unaprijedio u odnosu na referentno razdoblje koje, kako kaže, "Milanović ne voli spominjati, kada je on bio premijer i kada su najniža sredstva ulagana u vojsku".

Ministar obrane rekao je da će se ulagati i u opremanje infrastrukture, što prije svega služi za unaprijeđenje razvoja hrvatskog vojnika. Istaknuo je i ulaganja u druge grane - u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u vidu nabave višenamjenskih borbenih aviona, ulaganje u Hrvatsku ratnu mornaricu, Hrvatsku kopnenu vojsku.

Upitan kako njegov sukob s predsjednikom Republike utječe na vojsku, ministar Banožić je odgovorio: "To ne bih nazvao sukobom, nego mojom jasnom manifestacijom da se ne radi u skladu sa zakonom o obrani. Naravno da Hrvatska vojska ne treba gledati ovakve stvari, zato sam to pokušao u ovih godinu dana riješiti kroz sastanke, ali nakon nezakonitog imenovanja zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, Ured predsjednika je to odlučio komunicirati u javnosti. Držim da to nije dobro", rekao je.

Komentirajući daljnju suradnju, ministar Banožić je naglasio kako je stvar jasna. "Imate zakon o obrani koji je donesen u vrijeme Milanovićeve vlade, nastojim se ponašati u skladu sa zakonom i očekujem to od njega. Na taj način uistinu nema problema za vojsku", poručio je.

Upitan ostaje li pri svojoj odluci da predsjednik Milanović ne može koristiti vojne resurse za protokolarne aktivnosti bez suglasnosti ministra obrane, Banožić je rekao da ta odluka jasno proizlazi iz zakona.

"S jedne strane pričate o tome da treba za vojsku, a s druge strane ponašate se drugačije, koristite resurse preko mjere. Na taj način ne samo da trošite sredstva iz proračuna, nego i iz sredstava Ministarstva obrane za koje ja odgovaram. Ja u ovom trenutku ne mogu reći za što su korišteni ti resursi jer se Ured predsjednika RH potrudio staviti oznaku tajnosti na ta putovanja", rekao je Banožić. Dodao je kako očekuje da će se i "taj dio jednog dana otvoriti".