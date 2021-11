Plenković je komentirao medijske napise o tome da si je ministar obrane dodijelio stan u centru Zagreba nakon što je 2019. godine došao na poziciju ministra državne imovine.

Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za medije nakon sastanka Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Na pitanje o stanu ministra obrane, Marija Banožića to jest o otvaranju predmeta protiv njega zbog tvrdnje da si je dodijelo stan u centru Zagreba, i to nakon što je u srpnju 2019. došao na poziciju ministra državne imovine, premijer odgovara:

"Vidio sam da je ministar već reagirao. Član je Vlade, nije iz Zagreba. Došao je u Zagreb. Tvrtka raspolaže s određenim brojem stanova, on je dobio taj stan, ako je trebalo urediti, uredili su ga. Nisu ga uredili da on to sa sobom u nekom koferu odnese kući", rekao je.

"Dramatičan tajming"

"Indikativno je kako se baš u ovom kontekstu potrudio, da baš taj ministar, baš dana osvane na naslovnici jednoga tjednika. Ja to ne znam kao premijer. Nemam pojma u kojem stanu netko od njih živi niti me briga. Ali ima koga je briga. I tko uspije to doturiti ovakvim tajmingom - dramatičnim", objasnio je, a zatim suptilno 'pronašao krivca'.

Plenković o Milanovićevoj poruci s presice: "U mrtvom smo strahu, ne znamo kako ćemo zaspati." Komentirao i navode o opozivu

Objavljeno o čemu su Milanović i Plenković razgovarali na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost

"Sigurno je netko iz HDZ-a. Sto posto je iz ove nacističke stranke", rekao je.

Ministar Banožić ima povjerenje premijera. "Nisam se time bavio danas niti ću se baviti. Nije valjda da ministar treba imati Milanovićevo povjerenje. Vlada, premijer, Sabor, parlamentarna većina - sve je drugo naklapanje", zaključio je.