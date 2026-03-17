Burno u Saboru zbog naoružavanja Srbije: "Teško je govoriti o miru kad se rakete kolokvijalno nazivaju Zagrepčanka"

Saborski zastupnici problematizirali su u utorak informacije o srbijanskim nadzvučnim raketama.

"Teško je govoriti o miru dok se paralelno govori o hipersoničnim projektilima i navodnim napadima, a rakete se kolokvijalno nazivaju 'Zagrepčanka' i građane se poziva da u Hrvatsku putuju samo u slučaju krajnje nužde. To je jedan prazan, šupalj i degutantan politički marketing", rekao je Ivica Baksa u saborskim slobodnim govorima uime Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjevera.

Kritizirao je retoriku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića ocijenivši da se radi o političkom teatru kojim se pokušava stvoriti dojam nove sigurnosne krize u regiji kako bi pred izbore prikrio unutarnje političke probleme.

Upozorio je i na raskorak između političke retorike i stvarnog života između dviju država. "Tisuće građana Srbije rade i žive u Hrvatskoj, ljudi svakodnevno prelaze granicu. Dok Vučić huška, naši narodi normalno surađuju. Zato je ova retorika o neprijateljstvu šuplja priča", poručio je Baksa i pozvao na smirivanje tenzija i fokus na konkretne probleme građana.

"Imamo golemi skandal"

I Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) upozorio je na srpsku kupnju kineskih supersoničnih raketa kazavši da je u toj kupnji bio jako puno koraka koje su naše službe morale detektirati. Smatra da je Srbija pokazivanjem tih raketa željela izazvati nemir i reakcije vjerojatno u Vučićeve predizborne svrhe.

"Evidentno je da premijer Andrej Plenković nije imao nikakve informacije o srbijanskoj nabavi pa je reagirao i malo nespretno da će on pisati NATO-u. Ma kakvo pismo, to se direktno izvještava preko naše misije u NATO-u", ustvrdio je.

Raspudić drži da tu imamo "golemi skandal" jer se ne zna koja je od dvije varijante gora. Prva, da je ministar obrane Ivan Anušić znao već osam mjeseci za kineske rakete u Srbiji, ali o tome nije informirao predsjednika Vlade, a druga, da je Anušić iz nekog razloga lagao da je znao za kineske rakete u Srbiji.

Smatra da se treba utvrditi je li ta raketa maketa ili prava, a odgovor se nalazi, rekao je, u kineskom veleposlanstvu u Zagrebu. Stoga bi se s njima trebalo razgovarati jesu li prodali rakete Srbiji i koliko su ih prodali. Pozvao je predsjednika Republike Zorana Milanovića da 'privede' veleposlanika Kine na Pantovčak i "presluša ga kao izraelskog veleposlanika".

Jandroković upozorio zastupnike

Mostov Nikola Grmoja pita što se napravilo da "se Srbija stavi na svoje mjesto". "Ne treba odgovarati na ove provokacije, nego treba kao članica EU i NATO-a iskoristiti sve mehanizme kako bi se procesuirali odgovorni za ratne zločine", ustvrdio je i dodao da HDZ, s druge strane, rasprostire crveni tepih srbijanskom predsjedniku Vučiću u Dubrovniku.

HDZ-ov Ante Deur uzvratio je kako Grmoja "pokazuje dvije situacije maratonskih vještina - kada je bježao u Alpe od smaka svijeta i od Andreja Plenkovića", a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković apelirao da se ne zloupotrebljava povreda Poslovnika za replike.

"Toliko je banalno to što radite, ljudi moji, imamo ozbiljnu situaciju, pretvarate ju u cirkus i to se ponavlja iz dana u dan. Nije sve unutarnja politika, postoje međunarodni odnosi i molim vas da se kao zastupnici odnosimo prema situaciji ozbiljno i odgovorno", poručio je Jandroković.

I Ivica Kukavica (Klub Domovinskog pokreta) smatra da postoje snage i političke sile koje žele destabilizirati Hrvatsku. Upozorio je da je srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova označilo Hrvatsku kao opasnu zemlju. "To je direktan udar na hrvatsku državu", rekao je.

Anja Šimpraga (Klub SDSS-a), pak, rekla je da ljudi i u Hrvatskoj i Srbiji žele isto - mir, sigurnost, posao i sigurnost za svoju djecu. Poručila je da ljudi na ovim prostorima zaslužuju politiku koja će graditi mostove, a ne stalno "kopati nove rovove".

Na to joj je DP-ov Sipe Mlinarić poručio da kada zastupnici SDSS-a budu rekli Domovinski rat i agresija Srbije na Republiku Hrvatsku, onda neće biti takvih podjela. "I kada prestanete širiti mržnju preko Novosti i Vida TV onda ćete moći pričati o nekom normalnom suživotu", dodao je.

Zastupnica Jelena Miloš (Možemo) prozvala je premijera zbog šutnje na napad Izraela i SAD-a na Iran koji je, stava je, potpuno nezakonit i protivan međunarodnom pravu.

Problemi u zdravstvu

Dalija Orešković (DOSIP), govoreći o poslovima javnog zdravstva s privatnom poliklinikom Medikol, najavila je početak prikupljanja zastupničkih potpisa za upućivanje u saborsku proceduru interpelacije radi utvrđivanja na koji se način kroz posljednja dva desetljeća upravlja zdravstvenim sustavom i u čijem interesu.

"Toj privatnoj zdravstvenoj ustanovi isplaćeno je više od 200 milijuna eura za pretrage na PET/CT uređajima, koje se istovremeno nisu mogle obaviti u sustavu javnog zdravstva. Prljavom pogodbom s HDZ-om ušli su u bolnice suprotno zakonu bez provođenja javnog natječaja", rekla je i dodala da ta poliklinika nije jedini takav slučaj.

Kreditni rejting

HDZ-ov Krunoslav Katičić pohvalio je Vladu zbog ostvarenog "najvišeg kreditnog rejtinga u povijesti Hrvatske“, podsjetivši da je za vrijeme SDP-a bio u "smeću".

"Dok naša Vlada radi na jačanju gospodarstva i zaštiti standarda građana, dio proturazvojne oporbe je već u agresivnoj i prljavoj političkoj kampanji. Benčić i Hajdaš Dončić drugačije i ne mogu jer nemaju što ponuditi građanima", ocijenio je Katičić.

S obzirom na to da su SDP i Možemo skloni držati lekcije o transparentnosti, potrebno je skrenuti pozornost na održane unutarstranačke procese u stranci Možemo, koji u vlastitim redovima ne pokazuju takve standarde, poručio je, dodavši kako ništa bolja situacija nije ni u SDP-u.

"Nakon što godinu i pol dana nisu uspjeli organizirati unutarstranačke izbore za četiri velika grada, svoje neznanje kompenziraju pritiscima i zabranama kandidiranja članova na lokalnoj razini. Po uzoru na svoje senior partnere iz Možemo", rekao je.