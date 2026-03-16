Jandroković o srbijanskim raketama: "Vrijeme je za ozbiljan razgovor"

Informacija o srbijanskim nadzvučnim raketama nije razlog za neodgovorne izjave, već za "ozbiljan razgovor" glavnih političkih aktera u zemlji, kazao je u ponedjeljak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

"Informacija o tome da Srbija ima supersonične rakete nije razlog za zabavu, neodgovorne izjave, jeftine unutarnjopolitičke bitke, nego da ozbiljno sjednemo, odgovorno vodimo politiku i zaštitimo interes Republike Hrvatske", rekao je Jandroković novinarima na marginama sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice.

Predsjednik Sabora je odgovarao na pitanja novinara o tvrdnjama hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da se čini da je ministar obrane Ivan Anušić, koji je rekao da već više mjeseci zna za srbijanske rakete, taj podatak tajio od premijera Andreja Plenkovića, koji je u petak kazao da je o oružju obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea.

Jandroković je istaknuo da je Srbija zemlja koja je izvršila agresiju na Hrvatsku te da sada posjeduje "vrlo ozbiljno oružje koje ne služi za obranu, nego za napad".

"Pozvao bih sve koji sudjeluju u političkom životu da se malo uozbilje, da o tim temama ne vodimo ovako javno bezvezne rasprave, nego da zaista sjednemo ili na Vijeću za nacionalnu sigurnost i (Vijeću za) obranu ili u nekoj drugoj formi i ozbiljno razgovaramo o tome kako na najbolji mogući način zaštiti" hrvatsku državu i građane, poručio je.

Naglasio je da je situacija u susjedstvu i svijetu ozbiljna te da je sada veoma važno razmišljati o sigurnosti Hrvatsku, za koju je ipak kazao da je zasad stabilna i mirna.

"Ne živimo više u mirnome svijetu. Iz dana u dan tisuće ljudi ginu. Međunarodni poredak se mijenja. Hrvatska je jedan otok mira i stabilnosti i interes nam je da to sačuvamo. Moramo ozbiljnije razgovarati, a ne onako jeftino prikupljati političke bodove", kazao je, što se odnosilo na Milanovićeve tvrdnje o tome da je Anušić tajio podatke od premijera.

U Anušićevu obranu je stao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je za svog kolegu rekao da radi "ozbiljan posao".

"A ove vrste javnih polemika između onih koji bi trebali surađivati, mislim da nisu dobre", rekao je Božinović novinarima, također na marginama sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Dodao je da vjeruje da će se Vijeće za nacionalnu sigurnost sazvati "kad se (za to) steknu uvjeti".