Bačić obećao 300 stanova u ova dva grada: Osvrnuo se na Dabru i "kavu sa Zurovcem"

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u četvrtak je u izjavi nakon sjednice Vlade potvrdio da čim se izglasa Zakon o priuštivom stanovanju kreću u realizaciju gradnje i obnove 300-tinjak stanova u Splitu i Rijeci.

Bačić vjeruje da će Zakon o priuštivom stanovanju u Hrvatskom saboru u drugom čitanju biti izglasan krajem ožujka ili početkom travnja što će omogućiti realizaciju projekata izgradnje i obnove stanova u jedinicama lokalne samouprave. Svaka od njih, istaknuo je Bačić, napravit će svoj lokalni program stanovanja u kojem će naznačiti lokacije na kojima bi se gradili stanovi za priuštivo stanovanje.

Bačić sutra putuje u Split na sastanak sa splitskim gradonačelnikom i županom splitsko-dalmatinskim s kojima je već ranije razgovarao o mogućim lokacijama, među kojima je i splitska četvrt Korešnica, o čemu će, rekao je, imati više informacija nakon sastanka. Na Gradu Splitu je da odluči hoće li za te potrebe osnovati vlastitu ustanovu ili će izgradnju stanova prepustiti APN-u. Za korisnike to je svejedno jer će imati isti pristup i iste cijene, naglasio je ministar.

"Po mogućnosti bilo bi dobro da je zemljište u vlasništvu države ili Grada Splita i da je osigurana osnovna infrastruktura jer to onda značajno smanjuje cijenu izgradnje takvih stambenih jedinica", poručio je.

HŽ-ov neboder u Rijeci

Novinari su ministra pitali i u kojoj je fazi ideja oko HŽ-ovog nebodera u Rijeci koji bi se mogao dati u najam, ali ga treba obnoviti, koliko bi to trajalo i koliko bi koštala obnova. Bačić je odgovorio da su mikrostambene jedinice uvrstili u Zakon svjesni činjenice da u Hrvatskoj postoje slične građevine koje već sada imaju takve stambene jedinice koje mogu poslužiti za studenski dom ili bi ih, ako bi se prilagodile sadašnjim zakonskim normama, trebalo u potpunosti srušiti i graditi nove stambene jedinice.

U tom slučaju, dodao je ministar, dolazi se do potreba za novim parking mjestima i svime što treba osigurati za izgradnju novih stanova. Rekao je i da su proanalizirali kako je to riješeno u zapadnom svijetu i da brojne države imaju upravo takve mikro stanove koje služe za privremeni smještaj na 4 do 6 godina za mlade ljude koji bi tamo boravili dok ne steknu uvjete za kupnju ili najam većih stanova.

"Sa Zakonom smo omogućili da taj neboder u Rijeci adaptiramo i obnovimo i da onda APN koji vodi cijeli postupak omogući priuštivi najam našim mladim sugrađanima koji bi tamo određeno kraće vrijeme boravili. Sada nismo u toj fazi. Treba najprije donijeti Zakon. Projekt se još ne radi, ali smo odlučili da će s njim vrlo brzo krenuti", pojasnio je.

Istaknuo je da bi se na taj način i u Splitu i u Rijeci moglo osigurati 300-njak stambenih jedinica. Sve skupa ne bi trajalo dugo, nastavio je, jer je poznato da je za stambene jedinice preko APN-a od projekta do uključivanja, potrebno oko godinu do godinu i pol dana, a ovo bi bila rekonstrukcijska obnova, pa se može relativno brzo odraditi.

Branko Bačić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Bačić je dodao i da je prioritet osigurati mikro stambene jedinice na postojećim nekretninama, ali se ostavlja mogućnost da jedinica lokalne samouprave, ako planira izgraditi primjerice 200-tinjak stanova, osigura dva, tri ili četiri mikro stana. Rekao je da razumije interes za temu oko mikro stanova, ali to je tek djelić ukupnog fonda od 8000 stanova koje država planira izgraditi do 2040. godine.

Josip Dabro i vladajuća većina

Novinari su ministra pitali i za stanje u vladajućoj većini i hoće li izvidi DORH-a protiv zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre zbog pjesme kojima veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića biti novi uteg za većinu, a Bačić je odgovorio "neka institucije rade svoj posao, neka se ispituju okolnosti, a na slobodnim i neovisnim institucijama je da ocijene je li tu riječ o prekršajnom ili kaznenom djelu.

Na pitanje hoće li se još netko pridružiti vladajućoj većini i je li se još netko nudio za kavu odgovorio je da je interes i Domovinskom pokretu i liberalima da ostanu u vladajućoj većini, a da je problem iniciran pjevanjem zastupnika Dabre predmet koji mora riješiti Domovinski pokret i da će se dalje razgovarati o statusu zastupnika Dabre.

Dodao je i da je svatko onaj koji želi podržati većinu i Vladu u projektima i programima, dobrodošao i da će se rado odazvati na kavu. "Ako je gospodin Zurovec spreman na kavu, evo neka nazove predsjednika ili nekog drugog od nas iz HDZ-a, vrlo rado ćemo popiti kavu. Ja sam inače, kad sam bio predsjednik Kluba HDZ-a, nekoliko puta popio kavicu s gospdinom Zurovcem. Ta kavica mene ne bi iznenadila, i sam sam je s njime popio u nekoliko navrata i misli da će i premijer na isti način postupiti", poručio je Bačić.

"Mi nikoga ne moljakamo, ne snubimo da nam se priključi. Isključivo je to volja onih zastupnika koji u ovoj Vladi prepoznaju vladu koja rješava probleme naših građana", dodao je Bačić.