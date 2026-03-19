Plenković poslao poruku Milanoviću: "Nije žurba, ovo je još "samo" jedan rat!"

Premijer Andrej Plenković u Bruxellesu sudjeluje na sastanku Europskog vijeća i Euro Summitu.

U fokusu razgovora su aktualni sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini, ali i njihov utjecaj na gospodarstvo, ponajprije rast cijena energenata.

Plenković je naglasio da će se raspravljati o mogućim mjerama na razini Europske unije, ali i pojedinačnih država, ističući kako je Hrvatska već reagirala na prvi val poskupljenja.

"Informirao sam kolege o potezima koje smo poduzeli. Uspjeli smo ublažiti početni udar, a već u ponedjeljak održat ćemo novu sjednicu Vlade i donijeti dodatne mjere kako bismo maksimalno ograničili rast cijena. Prioritet nam je zaštita građana, a spremni smo intervenirati koliko god bude potrebno", poručio je te podsjetio da je Vlada tijekom rata u Ukrajini donijela niz odluka s istim ciljem.

Dodao je kako će se uskoro odlučiti i o eventualnom produljenju postojećih mjera, a kao dugoročno rješenje istaknuo je ulaganja u obnovljive izvore energije.

Jedna od važnih tema bit će i pomoć Ukrajini, pri čemu je upozorio na blokadu Mađarske kada je riječ o velikom financijskom paketu.

"Mađarska pokušava zaustaviti odluku o zajmu od 90 milijardi eura, od čega je 60 milijardi namijenjeno obrani", rekao je.

Istodobno je poručio da Hrvatska može osigurati stabilnu opskrbu naftom za susjedne zemlje.

"MOL već naručuje tankere koji stižu u Omišalj, a riječ je o količinama koje nisu ruskog podrijetla. U mjesec dana riječ je o milijun tona. Hrvatska ima kapacitet opskrbiti i Slovačku i Mađarsku. Kao dobar susjed, jamčimo im sigurnu opskrbu putem Janafa", naglasio je.

Unatoč tome, mađarski premijer Viktor Orban nastavlja s oštrom retorikom uoči izbora, no Plenković poručuje da je najvažnije da će opskrba energentima biti osigurana.

Premijer Andrej Plenković predsjedniku Zoranu Milanović poslao je poziv za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu.

Evo što kaže o tome.

"Nije žurba... Ovo je još "samo" jedan rat. Moja inicijativa dolazi u trenucima kad su velike globalne krize koje imaju utjecaj na nas. Tako je bilo 24. veljače 2022., pa ni tad nije bilo potrebe da se nađemo. Imamo rat na Bliskom istoku zbog kojeg cijeli svijet treperi, rastu cijene nafte, plina, struje... Nema veze, ima vremena, naći ćemo, kad bude. Važno je da javnost razumije tu poruku. Potičemo sastanak kad je stvarno bitno. Budući da sastanka neće biti, radit ćemo svoje kao i dosad. Štitit ćemo građane i gospodarstvo. Kad izleti završe, možda sastanka i bude, ali možda i mi nećemo imati vremena u budućnosti", poruka je Plenkovića Milanoviću.