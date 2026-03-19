Preokret u slučaju ubojstva austrijske influencerice: "Moguće je da je živa zakopana u koferu"

Objavljeni su novi detalji o slučaju ubojstva austrijske beauty influencerice Stefanie P. (32) iz Graza.

Prema pisanju Bilda, moguće je da je mlada žena još uvijek bila živa kada je u koferu zakopana u šumi.

Stefanie je nestala 23. studenog prošle godine, a nekoliko dana kasnije pronađeno je njezino tijelo u šumi u Sloveniji. Njezin bivši dečko Patrick M. (31) priznao je zločin.

Prema najnovijim nalazima, sudski vještaci smatraju da je uzrok smrti gušenje. Na licu su pronađene i teške ozljede za koje je moguće da su nastale udarcima šakom ili tijekom pomicanja tijela u koferu. Točan trenutak smrti i dalje nije utvrđen.

Istražitelji ne isključuju mogućnost da Stefanie P. u početku nije bila mrtva, nego bez svijesti te da je umrla kasnije, možda tek u koferu. Obdukcijom nije bilo moguće utvrditi točno vrijeme smrti.

"No jednako je moguće i da je već ranije umrla od gušenja", rekao je glasnogovornik državnog odvjetništva u Grazu Christian Kroschl za Bild.

Osumnjičeni tvrdi da je došlo do svađe, a Stefanie je navodno uzela nož i pokušala se ozlijediti, objavio je Kronen Zeitung. On ju je pokušao zaustaviti te joj je pritom "pritiskao vrat dok se više nije pomicala". No ta verzija ne odgovara nalazima sudske medicine.

Nakon zločina Patrick M. satima je vozio automobil. Tek kasnije tijelo je stavio u tirkizni kofer koji je Stefanie koristila za svoje beauty poslove. Zaputio se u Sloveniju te je tijelo najprije zakopao u vrtu svoje bake u Trničama, a kasnije ga je ponovno iskopao i premjestio na udaljeno mjesto u šumi.

Obrana tvrdi da je 31-godišnjak u vrijeme zločina bio pod utjecajem kokaina. Rezultati testiranja još se čekaju.

Nakon uhićenja u Sloveniji Patrick M. izručen je Austriji i nalazi se u istražnom zatvoru. Suđenje bi trebalo početi još ove godine. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu doživotni zatvor.