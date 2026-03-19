Zelenski nudi saveznicima tisuće dronova presretača dnevno za obranu od iranskih Shahed dronova

Ukrajina se više ne predstavlja samo kao branitelj protiv masovnih ruskih zračnih napada dronovima iz Rusije, nego i kao dobavljač sustava za borbu protiv prijetnje dronovima. Oslanjajući se na iskustvo stečeno u borbi, službeni Kijev tvrdi da može pomoći svojim saveznicima u suočavanju s rastućim zračnim prijetnjama, kroz skalabilna i troškovno učinkovita rješenja.

Obraćajući se britanskom parlamentu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina može proizvesti "najmanje 2000 učinkovitih i u borbi dokazanih presretača dnevno", dodajući da domaće potrebe iznose oko polovice toga, što znači da "možemo isporučiti najmanje još 1000 dnevno našim saveznicima", prenosi portal Business Insider. Naglasio je da bi se proizvodnja mogla dodatno povećati uz dodatna vanjska ulaganja.

Ukrajinski obrambeni sektor ističe da proizvodnju ne ograničavaju kapaciteti, već financiranje. Zelenski je izdvojio presretačke dronove, relativno jeftine sustave namijenjene uništavanju udarnih napadačkih dronova, kao ključan nedostatak kod partnera, koji Ukrajina može nadoknaditi.

Prilagodba koja je zaustavila prijetnju

Privlačnost takvog pristupa temelji se, i na ekonomiji, i na učinkovitosti. Tradicionalni sustavi protuzračne obrane skupi su za uporabu, a samo jedan presretački projektil za američki protuzračni sustav Patriot može stajati oko 3,7 milijuna eura. Nasuprot tomu, iranski dronovi tipa Shahed procjenjuju se na 18.500 do 46.000 eura po komadu. Ukrajinski presretački dronovi, čija se cijena kreće između 1850 i 5500 eura, nude znatno održiviji odgovor na takvu prijetnju.

Zelenski je objasnio da se Ukrajina morala brzo prilagoditi te da je njihov pristup "daleko isplativiji od svega što naši partneri danas koriste", opisujući odgovor Kijeva na pokušaje zasićenja ukrajinske protuzračne obrane valovima dronova iz Rusije.

Rastuća potražnja i ograničenja izvoza

Interes za dronove presretače je naglo porastao, osobito nakon što je rat protiv Irana na Bliskom istoku razotkrio slabosti postojećih obrambenih sustava. Zelenski je naveo da partneri aktivno traže ukrajinsko znanje, pri čemu je više od 200 ukrajinskih stručnjaka već raspoređeno u toj regiji i koji znaju kako pomoći, kako se obraniti od iranskih Shahed dronova.

Ihor Fedirko, izvršni direktor Ukrajinskog vijeća obrambene industrije, izjavio je za Business Insider da Ukrajina može proizvesti 2,5 puta više presretača nego što ih trenutačno kupuje, a taj bi se jaz mogao dodatno povećati u korist proizvodnje. Ipak, izvoz je i dalje strogo kontroliran ,jer Kijev daje prednost vlastitoj obrani u sukobu s Rusijom.

Bez čitavog sustava, dron presretač je samo - igračka

Zelenski je upozorio da sami dronovi presretači ipak nisu dovoljni. "Bez sustava, svaki presretač je samo igračka, a ne stvarni branitelj", istaknuo je, naglašavajući potrebu za integriranim radarskim pokrivanjem i programskim rješenjima otpornim na elektroničko ratovanje.

„Ako ‘Shahed’ treba zaustaviti u Emiratima, možemo to učiniti. Ako ga treba zaustaviti u Europi ili Ujedinjenoj Kraljevini, možemo to učiniti. Riječ je o tehnologiji, ulaganjima i suradnji”, rekao je na kraju Zelenski.