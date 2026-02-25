Zurovec brani novu članicu koalicije, javio se i Dabri: "Čovječe, fakat si pretjerao"

Parlamentarna većina bogatija je za još jednu ruku - onu donedavne SDP-ovke Boška Ban. Još je otvoreno pitanje preslagivanja na Markovu trgu, a gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec rekao je da ju je "ružno zvati žetončićem".

U Intervjuu tjedna Media servisa komentirao je aktualni "ultimatum" HSLS-a upućen Plenkoviću te Dabrino pjevanje o Anti Paveliću. Kaže, prijevremenih izbora sigurno neće biti.

"Previše je tu novaca, previše je tu interesa i projekata i pogotovo kroz ovu zadnju omotnicu od Europske unije da bi se to samo pokvarilo i da bi se samo tako rasturila ta koalicija. Mislim da će se to malo izmiriti, da će se smiriti strasti i da će se nastaviti dalje ova jedna relativno mirna plovidba", rekao je Zurovec.

"Ne možete vi s te pozicije gdje praktički nema toga što Bjelovar nije dobio kroz sudjelovanje u vlasti davati ultimatume premijeru i mislim da će mu se to jako obiti u glavu, ako ne sada onda vjerojatno kroz određeno vrijeme. To je ipak najjača stranka u Hrvatskoj i mislim da mu HDZ to neće oprostiti ni zaboraviti", komentirao je Hrebakov ultimatum premijeru.

Rekao je i da se nakon skandaloznihsnimki Josipa Dabre javio zastupniku te mu poručio: "Čovječe, fakat si pretjerao, ono baš blesav potez. I to je bilo više prijateljski nego politički".

O žetonima u Saboru

Glasanje za ministra rada i socijalne politike Alena Ružića pokazalo je da je većina stabilna, a među onima koji su digli ruku "za" je bila i donedavna SDP-ovka Boška Ban.

"Ja bih ogriješio dušu kad bih ja o gospođi Boški Ban rekao bilo što ružno. Inače, vrlo pozitivna žena, prošla je nekih privatnih stvari koje su dosta teške, dosta grde. I ona se ne ponaša više politički, nego ona više radi iz srca", rekao je Zurovec, a na pitanje o tome je li HDZ-ov žetončić, rekao je da je to za nju ružan naziv: "Ja mogu prihvatiti da se, recimo, takva etiketa lijepi meni, ali što se nje tiče, mislim da je to baš ružan naziv. Znači, ta žena je glasala možda dva puta za neku odluku. Mislim da ministra Ćorića nije podržala".

Komentirao je i sastanak koji je odjeknuo medijima - na ručku je snimljen s predsjednikom IDS-a Lorisom Peršurićem i međimurskim županom Matijom Posavcem te su krenule glasine o novoj koaliciji.

"Zvati novinare, kao što je napravio župan Posavec, da nas slikaju izvana i slično mi je, blago rečeno, apsurdno. Razumijem da je čovjek imao jučer i ročište i ostalo, ali to su stvari koje se ne rade. Čovjek je inicirao sastanak koji je u biti bio gablec i onda praktički ja izađem van na parking, tamo me netko slika iz kuta i ja si mislim: Jel' to posao? Jel' to život? Pa nije to meni normalna stvar. Tako da na kraju krajeva mene samo zanima kako takvi ljudi onda očekuju da će se bilo što normalno dogovarati s njima u budućnosti", rekao je Zurovec.

Ustavna tužba protiv Plenkovića

"Kakvi mrtvi ustaše? Mislim to je već priča za malu djecu i mislim da su te rasprave u Saboru već sulude. Ne znam tko je luđi. Ja mislim da ću ja možda na jednu od tih rasprava uzeti nekog psihijatra sa sobom pa onda čisto da izanalizira sve ljude da vidimo koliko su relevantni. Možda ne bi bilo loše da imamo psihotest prije ulaska u Sabor pa onda na taj način filtriramo ljude i to se sad čak i ne šalim", komentirao je Zurovec jučerašnju dramu u Saboru.

U zagrebačkoj Gradskoj skupštini vladajuća većina dala je suglasnost gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću za podnošenje ustavne tužbe protiv Vlade i to zbog dočeka rukometaša.

"Moje mišljenje da je jako glup potez, a s druge strane koliko sam ja upoznat, mislim da je Gradska skupština donijela samo zaključak, a ne odluku. I zato je Vlada to mogla brzinskim zaključkom to poništiti. Dosta često se na Ustavnom sudu o tome raspravlja, ali u principu sad se predstavlja to da Grad Zagreb ide tužiti kao da je već dobio tužbu. Prvo oni trebaju dobiti tužbu, a onda je to već drugi par cipela", poručio je.