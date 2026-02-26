Europska unija dobiva novu članicu? Evo kad će biti objavljen važan datum

Islandska vlada ovog će proljeća predložiti datum održavanja referenduma o potencijalnom pristupanju zemlje Europskoj uniji, doznaje u četvrtak AFP od islandskog ministarstva vanjskih poslova.

"Prijedlog parlamentarne rezolucije kojom se odobrava ovaj referendum u pripremi je i ovog će proljeća biti predstavljen Althingiju, islandskom parlamentu", napisao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Aegir Þór.

"Predloženi datum referenduma bit će naveden u ovom parlamentarnom prijedlogu, no zasad još nije finaliziran", dodao je.

Parlamentarna stanka obično počinje u lipnju.

U skladu s dogovorom unutar vladajuće koalicije, ove će se konzultacije, čiji je cilj utvrditi "treba li nastaviti s pregovorima o pristupanju Islanda EU-u", održati najkasnije do kraja 2027.

Island je podnio zahtjev za članstvom u EU-u 2009. godine, u vrijeme vlade lijevo orijentiranih političara, a pregovori su započeli 2010. godine, no prekinuti su tri godine kasnije nakon parlamentarnih izbora.

Vlada desnog centra koja je pobijedila na tim izborima povukla je islandski zahtjev za članstvom godine 2015.

Prema anketi koju je početkom veljače objavio islandski javni emiter RÚV, javno mnijenje sada je podjednako podijeljeno na one koji su za i one koji su protiv pristupanja Europskoj uniji.