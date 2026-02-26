Obavijesti Foto Video Pretražite
Europska unija dobiva novu članicu? Evo kad će biti objavljen važan datum

Piše Hina, 26. veljače 2026. @ 14:17 komentari
Premijerka Islanda, Kristrun Mjoll Frostadottir i predsjednica EK, Ursula von der Leyen
Premijerka Islanda, Kristrun Mjoll Frostadottir i predsjednica EK, Ursula von der Leyen Foto: Afp
Island je već dio šengenskog područja, a prve ankete pokazuju da je broj onih za i protiv EU-a podjednak.
Datum referenduma o pristupu Islanda EU-u bit će predložen na proljeće
Pokrenute procedure
Europska unija dobiva novu članicu? Evo kad će biti objavljen važan datum
