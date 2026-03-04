"Nemate pravo iskorištavati djecu jer se onda ne razlikujete od drugih predatora": Kekin odgovorila na oštre kritike

Predavanje zastupnice Možemo! Ivane Kekin i objava na društvenim mrežama naišli su u srijedu većinom na osudu saborskih kolega, od kojih neki to smatraju samopromocijom, a drugi opasnom pojavom, dok Kekin poručuje kako i političari iz redova vladajućih idu u škole i razgovaraju s učenicima.

"Bila sam pozvana u svojstvu psihijatrice, liječnice, doktorice znanosti na temu kojom se zaista dugo bavim u stručnom kapacitetu i koja mi je izrazito bitna jer mislim da je od prvoklasnog javnozdravstvenog značaja, a to je mentalno zdravlje djece i mladih", izjavila je Kekin novinarima u Saboru nakon što je njezin potez izazvao kritike u političkim krugovima.

"Ako je sporno da se političar u bilo kojem svojstvu pojavi u školi i ako ministar obrazovanja Radovan Fuchs to kritizira, onda na to moraju upozoriti i pripadnike svoje većine", dodala je. Unazad godinu dana, Marijana Petir, Majda Burić, Karlo Ressler, Sunčana Glavak su bili u školama i razgovarali s učenicima na različite teme, i mislim da su neke od tih tema vrlo vrijedne da se o njima razgovara s učenicima, napomenula je.

"Ako se dogovorimo da to nije primjereno, ja ću prva poštovati to pravilo, ali istodobno očekujem da ga se drže svi", poručila je Kekin.

Glasovac se suzdržala od komentara

S iste strane političkog spektra, od Sabine Glasovac (SDP) stiže napomena da škole imaju svoje striktne propozicije, no, kazala je, "teško mi je komentirati situaciju jer ne znam u kojem obliku i kojem kontekstu je ona došla držati predavanje".

Sabina Glasovac Foto: Ronald Gorsic/Cropix

"U svakom slučaju, u školama politička aktivnost nije dozvoljena, ali kroz neke predmete se zna dogoditi da predmetni nastavnici, uz suglasnost škole pozivaju različite vanjske aktere iz različitih društvenih sfera kako bi se detaljnije i kvalitetnije obradila neka tema", dodala je.

Kako nemam detaljne podatke kako je do toga došlo, suzdržala bih se od komentara i ocjene je li to bilo primjereno ili ne. Kada bih gledala samo kućni red škole, rekla bih da nije, ali ne znam pod kojim uvjetima je to došlo i teško mi je paušalno govoriti. Svaki razgovor je dobar, ali to se onda kosi s nekim drugim uzusima koji se u školama promiču, rekla je Glasovac.

Petrov: "Nemate pravo iskorištavati djecu"

Božo Petrov (Most) smatra da, kada škola pozove nekoga na predavanje da bi educirao djecu o određenim opasnostima poput kockanja, simptomima depresije, vršnjačkom nasilju i sličnim temama, taj zdravstveni djelatnik će učiniti dobro ako ode. Međutim, zdravstveni djelatnik je loše postupio kada to što je trebao učiniti dobro za djecu iskoristi za vlastitu promociju, i na to nema pravo, ističe.

"Nemate pravo otići u školu, slikati se s tom djecom usred vlastite kampanje za jedan sličan zakon. Niste pozvani da se samopromovirate po društvenim mrežama nego da nečemu naučite tu djecu, da mogu izbjeći opasnosti i lakše se nositi sa životnim izazovima. Nemate se pravo reklamirati s tim niti iskorištavati tu djecu jer onda se ne razlikujete od drugih predatora. Vi ste ih isto iskoristili umjesto da ih zaštitite", smatra Petrov.

Božo Petrov Foto: Damjan Tadic/Cropix

Peternel: "Ovi koji danas ulaze u škole zgražali su se kada je to radio Ivan Pernar"

Igor Peternel (DOMiNO) mišljenja je da se ne shvaća koliko je veliki skandal da Ivana Kekin obilazi škole i indoktrinira djecu. To je, naglašava, vrlo opasna pojava. "Mi svi, kazao je, u politici imamo poznanike u školama, nastavnike, ravnatelje koji su nam ideološki bliski ili dalji, neki su i članovi naših stranaka, i svi mi možemo svaki dan obilaziti škole i držati predavanja, no to je vrlo opasno".

Škola mora ostati oaza kritičkog propitivanja, obrazovanja i neovisnosti u kojoj se neće voditi kampanja, pogotovo ne u višim razredima srednje škole gdje stasaju nove generacije birača, poručio je.

Igor Peternel Foto: Damjan Tadic/Cropix

"Ovi koji danas ulaze u škole, napominje, zgražali su se kada je to radio Ivan Pernar, s tim da je on tada bio obični građanin, a Kekin je državna dužnosnica i kao takva ulazi u škole i promovira svoje ideje o kojima ćemo danas raspravljati", rekao je.

"To je za svaku osudu i ja sam apsolutno protiv toga, i da ja ili bilo tko drugi ide u škole i tamo pokušavamo indoktrinirati djecu. Ne može se pravdati da je tamo bila kao liječnica jer je trenutačno državna dužnosnica, ne prima plaću kao liječnica, a već jako dugo nije vidjela ni srela pacijenta", kaže Peternel.