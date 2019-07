Premijer Plenković najavio je rekonstrukciju Vlade. Kako stvari stoje, obavit će je u dva dijela. Dio do petka, a dio, ako je suditi prema najavama vladajućih, krajem srpnja na izvanrednoj sjednici Sabora. Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak analizirao je moguće scenarije.

"Glavno pitanje je koliko brzo i široko će to ići, tko će sve otići i kada će se to dogoditi. Doznajem da bi sve to trebalo biti gotovo do kraja mjeseca. Sigurno je da ćemo u petak dobiti novog ministra ili ministricu uprave.

Spominju se imena Darka Nekića i Sanje Putice. Nekoliko dana iza toga znat ćemo tko će biti novi ministar vanjskih poslova, a do kraja srpnja u Vladu bi mogli doći dva ili tri nova ministra.

Odmah su krenula nagađanja tko su bivši, odnosno tko bi mogao otići. U svjetlu afera spominju se imena Gorana Marića i Marka Pavića zbog sporne mirovinske reforme. Puno je veći popis njihovih nasljednika. No, povijest nas uči da glavni kandidati i favoriti ne budu izabrani na funkciju na koju su pretendirali.

Kada se to dogodi, bit će sazvana izvanredna sjednica Sabora, na kojoj će biti potvrđeni novi ministri. Sigurno je samo jedno, premijer Andrej Plenković vrlo oprezno to radi, jer ne želi nove podjele, svađe, komplikacije u Vladi.

Dokaz tome je situaicija i potvrđivanje Milinovićevog proračuna. Unatoč oštrom protivljenju lokalnih HDZ-ovaca u Ličko-senjskoj županiji, Plenković je presjekao i zapovijedio kako moraju podržati Milinovićev proračun kako bi spriječio daljnje komplikacije.

Ovih je dana ponovo aktualna omiljena tema svih dosadašnjih Vlada smanjenje broja ministarstava. Sam Plenković je rekao kako nema ništa protiv toga kako bi Vlada bila brža, bolja i učinkovitija, no teško je vjerovati da će se to dogoditi.

Dva su razloga tome. Hrvatska uskoro preuzima predsjedanje Europskom unijom, ali i ukidanje ministarstva ugrozilo bi povlačenje novca iz EU fondova i brojne projekte koji su u završnoj fazi ili pred realizacijom.

Sigurno je jedno, od petka počinju smjene u Vladi, do kraja mjeseca mogli bi imati nekoliko novih ministara", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

