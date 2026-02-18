Pupovac: "Dabro je kukavica koja nema petlje. Ponaša se kao tipični neoustaša"

Saborski zastupnik Samostalne srpske demokratske stranke (SDSS) Milorad Pupovac komentirao je aktualne teme, između ostalog i istupe kolege iz Sabora iz redova Domovinskog pokreta te bivšeg ministra u Vladi Andreja Plenkovića, Josipa Dabre.



Nakon skandalozne snimke na kojoj Dabro pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića kao "vođu svih Hrvata", HSLS i njihov predsjednik Dario Hrebak zaprijetili su izlaskom iz vladajuće koalicije, koja bi njihovim odlaskom pala na 74 zastupnika. No kao što su mnogi odmah primijetili, čini se da je to samo predstava za javnost.

Josip Dabro u Komletincima Foto: Screenshot/x

Sve je komentirao i Pupovac, koji misli da nije riječ o propitivanju parlamentarne većine: "Riječ je o nečemu što se nije događalo u našem parlamentarnom životu. O tome da neki zastupnik, nebitno većine ili opozicije, ali u ovom slučaju član većine, tim gore, veliča Antu Pavelića, lidera ustaškog pokreta i NDH, osuđene po svim međunarodnim mjerilima."

"Pritom se Dabro sprda sa svima koji vide u tome problem, a njegovi kolege traže probleme u drugima kako bi opravdali što se dogodilo, umjesto da kažu: 'To se nije smjelo dogoditi, to osuđujemo.' Nikad se tako nešto nije javno manifestiralo i tako glupo i neotesano time ponosilo", upozorio je Pupovac u razgovoru za N1.

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta Foto: Damjan Tadic/Cropix

"Ovo je vrlo neugodan trenutak za Plenkovića"

"Ivanu Penavi je Pupovac veći problem od Pavelića. Dotle smo došli. Penavi i mnogim drugima. Čime to možemo objasniti?" pita se saborski zastupnik SDSS-a, a što se tiče Plenkovićeve reakcije kaže: "Za njega je to, sasvim sigurno, neočekivan i vrlo neugodan trenutak. Nekoliko dana prije izglasavanja novog ministra, 76. ruka pjeva Paveliću. Ovo je dobar trenutak parafrazirati Arsena Dedića 'Sve me je vodilo k tebi, sve je vodilo k tome'. Ti ljudi jesu iz toga gnijezda, nažalost."

Kad je u pitanju HSLS-ova reakcija, Pupovac nema dvojbi: "Siguran sam da je to upozorenje stvarno i da je u skladu s uvjerenjima Darija Hrebaka i HSLS-a. Siguran sam da im u ovom trenutku nije lako. S jedne strane, obraniti zemlje, političke vrijednosti Hrvatske i HSLS-a, od veličanja ustaša i Pavelića, a s druge strane kako sačuvati vladajuću većinu u ovakvom trenutku. I mi smo se susretali s mnogim izazovima, ali ovaj je jedan od najtežih."

Dario Hrebak Foto: DNEVNIK.hr

Parlamentarni izbori ili alternativna većina?

Na pitanje jesu li mogući prijevremeni parlamentarni izbori, odvratio je: "Ovo jest pitanje 'ili ili', samo je pitanje kako to izvesti. Da li presjeći u ovom ili nekom drugom trenutku? Ali, sasvim je sigurno da ovo ne vodi dobrome. Ne samo na ovom slučaju."

"Vidjeli ste što se dogodilo u Širokom Brijegu i susjednoj BiH, kako se međunarodna zajednica digla na noge za ono o čemu smo mi šutjeli. Za svijet oko nas ne vrijedi ono što mi čuvamo kao svoju unutarnju vrijednost. Prije ili kasnije suočit ćemo se ne samo s osudama nego i ozbiljnim sumnjama. Nije Pavelić od jučer. Mnoge političke opcije su vodile brigu o tome. Odjednom, kao da više nema nikoga tko o tome dovoljno jasno i glasno vodi brigu. Predsjednik bježi od toga, premijer pokušava naći način kako se ne suočiti s time, ali nemoguće je", istaknuo je Pupovac.

Andrej Plenković Foto: Ranko Suvar/Cropix

Na pitanje ima li saznanja da se razgovora o alternativnoj većini, kazao je: "Nekad smo sudjelovali u takvim razgovorima, ali više ne sudjelujem. Iako, znam da postoje odgovorni ljudi i u liberalnom centru političkog spektra, da se formira neka vrsta odgovornih za zaustavljanje ovog procesa poniranja u crnilo, potpune povijesne dezorijentiranosti i izgubljenosti zemlje u političkom smislu. Dok premijer postiže značajne uspjehe na međunarodnoj sceni, kod kuće imamo stanje koje je nepodnošljivo i neodrživo. Neki od tih odgovornih ljudi imaju želju da se ovaj trend zaustavi."

Plenković s njime, kaže, nije razgovarao: "Ne znam što bi mi mogao reći na činjenicu da 76. pjeva pjesmu o Paveliću i posvećuje je Miloradu, za što kukavica nema petlje reći da je Pupovac, nego izmišlja prijatelja. Ponaša se kao tipični današnji neoustaše, koji kad ih se uhvati u nedjelju, kažu da nisu tako mislili i da nisu to htjeli."

Milorad Pupovac Foto: Lucija Ocko/Cropix

"Vrlo rano smo mi Srbi u Hrvatskoj rekli 'ne'..."

Na tvrdnju da postoji dio javnosti koji smatra uvredljivim Memorandum SANU-a, mauzolej Šoškočaninu, pjevanje Porfirija, Pupovac je naglasio: "Mislite da je meni Šoškočanin blizak? Da su stvarni autori i pisci Memoranduma, među kojima Medaković nije bio, meni bliski? Što mislite da je za nas to, kada se cijelu Hrvatsku i ukupan hrvatski narod naziva ustaškim, što se iz Srbije nerijetko čini, prihvatljivo?"

"Vrlo rano smo mi Srbi u Hrvatskoj rekli 'ne' politikama kao one koje su propagirali Šoškočanin ili Martić i zbog toga smo nosili glavu u torbi. Ne želimo biti nosioci njihovih etiketa. To je Dabri i Penavi opravdanje da se ustašuje. E, to neće ići. Razumijem ljude kojima smeta Memorandum kao dio političke povijesti Srpske akademije. Razumijem ljude kojima smetaju Šoškočanin i neki drugi, kao što smetaju i nama jer bismo bili sretni da ih nije ni bilo. Ali koristiti to kao opravdanje da ovo malo Srba u Hrvatskoj nema mira u Hrvatskoj. E, to neću dopustiti. To je moja obaveza, a vjerujem da bi trebala biti i obaveza svakog čovjeka u Hrvatskoj jer je to zloupotreba tragičnog iskustva da bi se stvorilo još tragičnije iskustvo", poručio je Pupovac.

Na kraju je komentirao glasanje o novom ministru u petak.

"Vjerojatno će to proći sa 76 jer, kao što čujemo, Dabro i HSLS će sačuvati vladajuću većinu. Odnosno, stvoriti pretpostavke za izglasavanje ministra Alena Ružića. Što će biti dalje, otvorena je knjiga", zaključio je Milorad Pupovac.