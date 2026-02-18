Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
zlatni savjeti

Ove stvari određuju vrijednost vaše nekretnine: Prodajte je lakše i zaradite više

Piše N. C., 21. veljače 2026. @ 11:24 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Na cijenu koju je potencijalni kupac spreman platiti utječe toliko mnogo pojedinačnih stvari, a u nastavku donosimo njihov popis kao i što vlasnici mogu sami napraviti.
Najčitanije
  1. Danijela Dvornik na Instagramu - 1
    bolan osjećaj

    Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
  2. Bajkalsko jezero
    Potraga u tijeku

    Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
  3. Mogući izgled F-47 iz računalnog videa Pratt & Whtineyja?
    Predstavili novi motor, no...

    Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog F-47 borbenog zrakoplova
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Ozalj: Na obali Kupe pronađeno tijelo
istraga policije
Na obali rijeke Kupe građani pronašli mrtvu osobu
Zagrebačka policija provela nadzor tehničke ispravnosti vozila
proveden nadzor
Policija u akciji, na meti posebna skupina vozila: Utvrđeno više desetaka prekršaja, ali i opasni nedostaci
Noćna drama: Pijani 12-godišnjak s očevim autom udario u više vozila, pobjegao s mjesta nesreće
s još dvojicom
Noćna drama: Pijani 12-godišnjak očevim autom udario više vozila, pobjegao s mjesta nesreće
VIDEO Žena se Vučiću žalila o problemima, on ju natjerao da kaže detalje. Pred djetetom priznala da mu nije majka: "Živimo pakao"
reagirali studenti
VIDEO Javnost zgrožena Vučićevim istupom prema ženi: "Živimo pakao!"
Ovo je popis stvari koje određuju vrijednost vaše nekretnine kod prodaje
zlatni savjeti
Ove stvari određuju vrijednost vaše nekretnine: Prodajte je lakše i zaradite više
Nove lavine u Austriji usmrtile pet skijaša
u Austriji
Lavine zatrpale petoricu skijaša
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
PROVJERENO: Češka i Hrvatska: Dvije stvarnosti za osobe s invaliditetom
Donosi Provjereno
Ivana je nepokretna, živi sama i ne ovisi o državi, razlog je samo jedan
Nevrijeme diljem Hrvatske
Prekipjelo im
Kaos zbog nevremena, stanovnici su očajni: "To je tragedija... Mnogi su upali u more. Ljudi su ispalili na živce!"
Trump prelazi na novu globalnu carinu na uvoz od 10 posto, na snazi "gotovo odmah"
izvršne naredbe
Trump uvodi globalnu carinu! Evo što to zapravo znači
Njemački barun Felix Freiherr zu Knyphausen (49) poginuo je u lavini
potvrdila obitelj
Barun (49) poginuo u lavini: S njim je bio sin koji je spašen nakon potrage
VREMENSKA PROGNOZA Hladno jutro i skliske ceste nakon snijega i kiše
VREMENSKA PROGNOZA
Zima još ne posustaje: Meteorologinja otkriva što nas očekuje ovog vikenda
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu 9
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
SIPA intervenirala zbog prodaje majica sa znakom HOS-a 8
"Patria Eterna" pod istragom
Upad SIPA-e u obiteljsku kuću zbog izrade HOS majica: "To je znak ljubavi, a ne mržnje!"
Bivša SDP-ovka pojačala u Saboru: Tko je zastupnica koja je dala 77. glas Plenkoviću? 4
PLENKOVIĆEVO OSIGURANJE AKO NETKO ZAŠTEKA
Bivša SDP-ovka pojačala glasanje u Saboru: Tko je zastupnica koja je dala 77. glas Plenkoviću?
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero 3
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
Hrvatski sabor glasa o povjerenju novom ministru rada Alenu Ružiću 3
Burno u sabornici
Novi ministar dobio podršku u Saboru: Evo koliko je zastupnika bilo ZA
Prepucavanja Puljak i Dabre: "Evo vam knjiga o vašem ljubljenom Paveliću", "Dajte je mužu, on je pjevao..." 3
napeto u saboru
VIDEO Prepucavanja Puljak i Dabre: "Evo vam knjiga o vašem ljubljenom Paveliću", "Dajte je mužu, on je pjevao..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
PROVJERENO: Češka i Hrvatska: Dvije stvarnosti za osobe s invaliditetom
Donosi Provjereno
Ivana je nepokretna, živi sama i ne ovisi o državi, razlog je samo jedan
Nevrijeme diljem Hrvatske
Prekipjelo im
Kaos zbog nevremena, stanovnici su očajni: "To je tragedija... Mnogi su upali u more. Ljudi su ispalili na živce!"
show
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Ella Dvornik čestitala kćeri Lumi rođendan na Instagramu
''Obje znamo da će se to dogoditi...''
Poseban dan za Ellu Dvornik: Uz niz zajedničkih prizora uputila kćeri riječi pune ljubavi
zdravlje
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
zabava
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Zahladilo i u Dalmaciji! Temperatura izmjerena u Makarskoj nasmijala domaću publiku
Urnebesno
Zahladilo i u Dalmaciji! Temperatura izmjerena u Makarskoj nasmijala domaću publiku
tech
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog F-47 borbenog zrakoplova
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog F-47 borbenog zrakoplova
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Barrage-1
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
sport
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
MALO SE PROVESELILA
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
Strava na Olimpijskim igrama: Poljakinnji klizaljka rasjekla lice, scene nisu za svakoga
uh, ružno
Strava na Olimpijskim igrama: Poljakinji klizaljka rasjekla lice, scene nisu za svakoga
Ante Delija odradio vaganje pred UFC spektakl: Njegov protivnik puno teži
idemooo!
Ante Delija odradio vaganje pred UFC spektakl: Njegov protivnik puno teži
tv
Kumovi: ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
KUMOVI
ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
Survivor: Survivor kreće u ponedjeljak, 2. ožujka – Upoznajte kandidate pete sezone!
SURVIVOR
Survivor kreće u ponedjeljak, 2. ožujka – Upoznajte kandidate pete sezone!
Kumovi: Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
putovanja
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Solčavska panorama
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
novac
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Zabija i na burzi
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Nemojte zakasniti
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
lifestyle
Alysa Liu osvojila je olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji klizačica
Poseban karakter
Srce posebno kao i kosa: Klizala je iz čiste radosti, osvojila zlato, ali i simpatije svih, pa i konkurencije
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
Kombinacija meda i jogurta
Moćan tim
Zašto je jako dobro dodati med u jogurt? Taj spoj nije savršen samo zbog okusa
sve
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Alysa Liu osvojila je olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji klizačica
Poseban karakter
Srce posebno kao i kosa: Klizala je iz čiste radosti, osvojila zlato, ali i simpatije svih, pa i konkurencije
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene