šok za kupce

Cijene eksplodirale! Evo za koliko su skuplji stanovi

Piše Hina, 10. veljače 2026. @ 17:34 komentari
Zagreb
Zagreb Foto: Marko Todorov/Cropix
U usporedbi s prošlom godinom, narasle su cijene stanova u četiri najveća grada.
