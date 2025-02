Pijani 31-godišnjak u utorak oko 15:40 u stanu je vikao i svojim ponašanjem uznemiravao druge stanare u Ulici Tome Masaryka u Čakovcu. Zbog njegova remećenja javnog reda i mira intervenirati je morala i policija.

No, kada su policajci došli do 31-godišnjaka, počeo ih je bez povoda vrijeđati i uputio im pogrdne riječi. Uhićen je uz uporabu tjelesne snage, no kod primjene sredstva za vezivanje muškarac je desnom nogom u trbuh udario policajca, a policijsku službenicu ugrizao za nadlakticu.

"Budući da je uhićenik nakon toga i dalje nastavio pružati aktivan otpor pokušavajući se osloboditi iz zahvata, u pomoć su pristigli dodatni policijski službenici te je izgrednik stavljen pod nadzor policije", priopćili su iz Policijske uprave međimurske.

Policijski službenici zatražili su pregled u Županijskoj bolnici Čakovec gdje je utvrđeno da je službenica zadobila ozljedu u vidu ugriza desne nadlaktice, dok je službenik dobio kontuziju desne šake i ručnog zgloba.



Protiv muškarca slijedi optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja zbog remećenja javnog reda i mira te kaznena prijava zbog prisila prema službenim osobama.

Pročitajte i ovo pregledi pri kraju Otkrivamo što je pisalo u e-mailovima s prijetnjama školama

Pročitajte i ovo postao direktor Banožić je osnovao tvrtku dok čeka suđenje: Pogledajte čime se bavi

Pročitajte i ovo Za Katin korak Katarina (26) se bori za svaki korak, a sada se pojavila nova nada: "Ona je ogroman borac, ali mi to ne možemo sami"