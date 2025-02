Snimka s dočeka srebrnih rukometaša šokirala je javnost. Na zagrebačku mažoretkinju koja je napravila grešku, pred okupljenom gomilom obrušio se njezin šef. Okupljeni građani dobacivali su Alenu Šćuricu, djevojku je branio i Domagoj Duvnjak.

"Ona je jednostavno pogriješila, nije pogledala, Duvnjak je udario u nju i odbacio je na autobus. Ja sam na to njoj rekao, bez ijedne ružne riječi, bez uvrede, rekao: 'dobro, pa kamo gledaš, kako se ovo moglo desiti, Dule, oprosti. Vjerojatno bih joj još nešto rekao, ali nisam imao vremena'", rekao je Alen Šćuric, direktor Zagrebačkih mažoretkinja.

Na novim snimkama vidljivo je da se Šćuricu obratio i interventni policajac.

"Jedan policajac je doviknuo: 'Idiote, kako se to razgovaraš s djevojkom?' Ja sam na to rekao, citiram: 'bavite se svojim poslom, mene ostavite da se bavim svojim poslom'. On je na to bio vrlo bezobrazan i opsovao me, ja sam ponovno rekao bavite se svojim poslom, mene ostavite da se bavim svojim poslom. Tada je došao njegov zapovjednik i rekao mi nećete se tako razgovarat s mojim djelatnikom, jer ću vas privest i ja sam rekao: 'čekajte, vi ćete mene privest jer sam mu rekao da se bavim svojim poslom, on je u shvatio da je rekao glupost i tu smo završili.'", ispričao je Šćuric.

Zagrebačke mažoretkinje danas imaju prvi nastup nakon dočeka rukometaša i to u zagrebačkoj areni gdje se pojavio njihov šef. Istovremeno, policija je pokrenula postupak utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su se odvijale na dočeku rukometaša, kako doznaje novinarka Ivana Kopčić, u policijsku postaju je pozvana i djevojka koja se našla u središtu incidenta.

Djevojka pred kamere danas nije htjela.

"Još me nije kontaktirala policija, ne znam jel me i treba, mislim, nije kazneno djelo, nije ni prekršaj, a kamoli kazneno djelo, a ako će me policija iz nekog razloga kontaktirat, da ja ću se naravno odazvat", odgovorio je Alen Šćuric na pitanje je li ga kontaktirala policija.

Zbog svega mu je, kaže, žao.

"Da koji put morate dići glas morate, imate na hrpi 30 djevojaka, svakakvih profila, mogućih i nemogućih socijalnih skupina, intelektualnih grupacija, problematične ili poluproblematične, problematične nema", rekao je Šćuric.

Djevojake su to koje su desetine puta osvajale titulu prvakinja Hrvatske i Europe.

