Katarina (26) se bori za svaki korak, a sada se pojavila nova nada: "Ona je ogroman borac, ali mi to ne možemo sami"

Katarinina majka trebala je roditi u Zagrebu. Suprug i ona već su imali i avionske karte, ali sudbina je tada, prije 27 godina, odlučila drugačije. Prerani porod promijenio je planove obitelji, pa su Katarina i njena sestra blizanka Jelena rođene u dubrovačkoj bolnici.

Odmah po rođenju, Katarina je stavljena u topli krevetić, a Jelena, koja je bila u lošijem stanju, u inkubator. Na kraju, priča je za Jelenu završila sretno, a Katarina je treći dan od poroda prestala disati i ostala bez kisika. Zbog toga je oboljela od cerebralne paralize.

Od tada traje teška borba. Obitelj se na sve načine trudila poboljšati situaciju u kojoj se Katarina našla.

"Puno smo postigli jer prognoze su bile da će biti totalno nepokretna, da neće moći ni sjediti. Ona danas ne samo da sjedi već i hoda s neurološkim štapovima", ispričao je Katarinin otac Željko Nobilo.

"Onda je došla operacija koja se u toj dobi, od samo pet godina, nije smjela raditi. No, to su nam rekli tek kasnije. Naime, zbog suženja tetiva, Katarina je podvrgnuta operaciji nakon koje je situacija bila gora. Borba je potom krenula ispočetka, kao i vježbe", prisjetio se Željko Nobilo.

Novi poticaj dala im je bolnica u Njemačkoj, a nakon uspješnog produživanja tetiva stanje se značajno popravilo. Ipak, problemi nisu završili jer je svako malo Katarina trebala nove ortoze i obitelj to više nije mogla pratiti. Nekako je u to vrijeme u Dubrovnik došla robotska terapija zahvaljujući kojoj je Katarina ubrzo stala na noge i počela hodati s hodalicom.

"To nas je maksimalno ohrabrilo. To je bilo dosta skupo, a terapije ne pokriva zdravstveno osiguranje. Novac smo morali osigurati sami", priča Katarinin otac.

Nova nada

No, onda se pojavila nova nada. Ponovno su dobre vijesti stigle iz Ortopedske klinike Aschau u Njemačkoj. Nakon tri operacije, doktori Katarini predviđaju 99% uspjeha u boljem i stabilnijem hodanju i boljoj ravnoteži.

"Sada već pomalo hodam uz neurološke štapove, a želim da moj hod bude sve bolji i da mogu makar samostalno obavljati higijenske i fiziološke potrebe", napisala je Katarina Nobilo.

Tri operacije prema prvoj procjeni koštat će 60.000 eura, a izrada ortoza dodatnih 15.000 eura. Uz troškove odlazaka u Njemačku i smještaja pratitelja za vrijeme trajanja liječenja, jer Katarina nije sposobna samostalno se brinuti za sebe, ukupna cijena liječenja u Njemačkoj procjenjuje se na 100.000 eura. U cijenu nije uključen trošak fizikalne terapije, koji će Katarina također morati imati u Njemačkoj.

"Pokušavali smo to osigurati, ali mi to ne možemo dostići. I žena i ja smo u mirovini. I sam se uvijek odazovem humanitarnim akcijama, ali lakše mi je dati, nego primiti. No, nemamo izbora", priča Željko Nobilo i dodaje kako su ih iz bolnice zvali na pregled u ožujku, a tada će, najavili su im, preračunati i cijenu za 2025. godinu jer je prvotna izračunata prije dvije godine.

Očekuju da će cijena biti nešto viša, ali za to će se već, kažu, nekako snaći. Sada je cilj skupiti 100 tisuća eura.

Obitelj se za pomoć obratila i humanitarnoj udruzi u Dubrovniku te su uspjeli prikupiti 57.000 eura. No, do cilja je još dalek put.

"Katarina je vedra, raspoložena, nasmijana. Bavi se izradom nakita i tako pomaže prikupiti novac. Nema obrt jer kad bi ga imala, izgubila bi naknadu koju prima. To je bešćutan sistem i to treba prihvatiti. Ona bi željela da bude što samostalnija nakon nas, koji smo već stari. Bitno bi joj bilo da može sama ustati i otići na wc, da može ostati sama. Ona je ogroman borac. Stvarno to želi i gori za to. Zato dajemo sve od sebe da uspijemo", kaže Katarinin otac.

Za pomoć Katarini napravljena je i internetska stranica Za Katin korak, gdje se nalazve sve bitne informacije o humanitarnoj akciji.

Račun za pomoć Katarini Foto: DNEVNIK.hr

