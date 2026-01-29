Otkriveni detalji požara u poznatoj pizzeriji: Namjerno je podmetnut

Nepoznati počinitelji razbili su stijenku terase ugostiteljskog objekta te unutra ubacili zasad neutvrđeno zapaljivo sredstvo, nakon čega su pobjegli.
Zapaljivo sredstvo uzrokovalo je požar te su potpuno izgorjeli inventar i unutrašnjost ugostiteljskog objekta. Također su oštećeni fasada zgrade, prozori i zidovi stanova stambene zgrade koji se nalaze iznad pizzerije.
Nitko od stanara nije ozlijeđen, a visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.
Podsjetimo, požar koji je planuo u ugostiteljskom objektu u Jakuševečkoj ulici uznemirio je građane. Izgorio je objekt u kojem se nalazi poznata pizzeria, a vatra je kroz dimnjak došla na krov zgrade, gdje je oštećeno i pet kvadratnih metara krova, izvijestili su u srijedu vatrogasci.