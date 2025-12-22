Policija istražuje: Tko je usred noći zapalio hangar s brodovima na hrvatskoj obali?

Policiji je oko jedan sat u noći sa subote na nedjelju stigla dojava da je u Biogradu u Hvarskoj ulici izbio požar na dijelu hangara gdje se nalaze plovila na suhom vezu u vlasništvu obrta 47-godišnjaka.

Požar su ugasili vatrogasci, a uslijed njega zahvaćena je konstrukcija objekta i više plovila. Srećom, ozlijeđenih osoba nije bilo. Oštećeno je osam brodica, jedan morski skuter te nadstrešnica hangara.



Policija je na mjestu događaja provela očevid požara te je isključen tehnički uzrok, a sumnja se kako je do njega došlo uslijed djelovanja toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari.

U tijeku je kriminalističko istraživanje u svezi s kaznenim djelom dovođenja u opasnost općeopasnom radnjom ili sredstvom.