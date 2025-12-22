VIDEO Strašna prometna nesreća: Najmanje 16 poginulih, drugi putnici bore se za život

U autobusnoj nesreći koja se dogodila na indonezijskom otoku Javi poginulo je najmanje 16 osoba.

Vozač autobusa u kojem je bilo 34 putnika oko ponoći po lokalnom vremenu izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u betonsku barijeru. Autobus se zatim prevrnuo na bok, rekao je Budiono, čelnik službe za potragu i spašavanje, koji se, kao i mnogi Indonežani, služi samo jednim imenom.

Međupokrajinski autobus autocestom je putovao iz glavnog grada Jakarte prema drevnom kraljevskom gradu Yogyakarti. Prevrnuo se pri ulasku na zavojitu izlaznu rampu na naplatnoj cesti Krapyak, izvijestio je The Associated Press.

"Snažan udar izbacio je nekoliko putnika i ostavio ih prikliještene uz karoseriju autobusa", rekao je Budiono.

Policija i spasilačke ekipe stigle su oko 40 minuta nakon nesreće te su izvukle tijela šest putnika koji su poginuli na mjestu događaja. Još deset osoba preminulo je na putu do bolnice ili tijekom liječenja.

Među 18 ozlijeđenih koji se liječe u dvjema obližnjim bolnicama pet ih je u kritičnom, a 13 u teškom stanju.

Objavljene su i snimke s mjesta događaja na kojima se vidi žuti autobus prevrnut na bok, okružen pripadnicima Nacionalne agencije za potragu i spašavanje, policijom i prolaznicima.