Muškarac (72) mučio divlju životinju i objavio video: Policija mu upala u kuću, a imali su što i vidjeti

Policija je, temeljem naloga suda, u četvrtak pretražila dom i druge prostorije 72-godišnjaka s područja Petrinje.

Otkrili su da u kući ima pet ručnih bombi, pješačku minu, četiri upaljača pješačke mine, tri detonatorske kapisle, jednu topničku granatu i sedam metara sporogorućeg štapina koje je neovlašteno posjedovao.

Također, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 72-godišnjak tijekom srpnja uhvatio i zatvorio divlju životinju i na nju u više navrata huškao svoja dva psa. Jedan od pasa lisicu je ubio, a 72-godišnjak je sve snimio i objavio na društvenim mrežama.

Eksplozivna sredstva Foto: PU sisačko-moslavačka

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari i kazneno djelo ubijanja i mučenja životinja, 72-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.