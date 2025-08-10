Stanovnici Rogotina u šoku nakon smrti bebe: "Kad sam izašao iz kuće, vidio sam da je prošao policijski auto"

Muk je zavladao Rogotinom. Mještane je šokirala vijest o smrti bebe.

"Kad sam izašao iz kuće, vidio sam da je prošao policijski auto u selo, ništa drugo. Tada ništa nije bilo, dva auta prošla u selu policijska, ništa ja nisam znao ni vidio", kaže Velimir iz Rogotina.

Mrtvo novorođenče pronađeno je u noći sa subote na nedjelju. Kako je dijete preminulo, ne zna se. Policija ne govori puno. Istražuju što se točno dogodilo pa i to ima li u ovom slučaju elemenata kaznenog djela.

"Policijski službenici provode izvide vezane uz događaj u kojem je pronađeno mrtvorođenče. S obzirom na iznimnu osjetljivost slučaja i zaštitu privatnosti obitelji, apeliramo na suzdržanost od daljnjih objava dok se ne prikupe sve relevantne činjenice", stoji u priopćenju PU Dubrovačko-neretvanske.



Tijelo bebe prebačeno je u dubrovačku bolnicu radi obudkcije.

"Po svemu sudeći jest novorođenče, ali svi detalji će se moći tek, o starosti eventualnoj, dati nakon provedene obdukcije", objašnjava prof. prim. dr. sc. Marijo Bekić, ravnatelj OB Dubrovnik.

Koja bi brzo mogla biti gotova.

"Nalaz obdukcije će biti pretpostavljam tijekom sutrašnjeg dana. Glavni nalaz obdukcije, međutim tu ima i histološki nalaz za koji je potrebno pričekati nekoliko dana", kaže ravnatelj bolnice.

Kako neslužbeno doznajemo, majka je trenutačno u dubrovačkoj bolnici. Pružena joj je liječnička pomoć. Više detalja o slučaju bi se trebalo znati nakon okončanja policijske istrage.