Cure novi detalji oko smrti bebe u Rogotinu: Majka skrivala trudnoću

Stanovnici doline Neretve još su u šoku nakon vijesti o tragićnoj smrti bebe u mjestu Rogotin. Kako se vijest proširila mjestom, tako je zavladala tuga, nevjerica i tišina.

Prema neslužbenim informacijama koje donosi Slobodna Dalmacija, majka je ovu trudnoću skrivala od okoline, a od prije ima dvoje djece u dobri od tri i šest godina. Porod se, kako doznaju, odvio kod kuće.

Sugrađani majke, iako potreseni, tvrde da je svi znaju kao brižnu majku, pa su stoga još više šokirani ovom viješću. Otkrili su i dasamohrana majka živi u roditeljskoj kući.

"Nismo ni slutili… uvijek se lijepo brinula o svojoj djeci. Ako je rodila kod kuće možda je nešto krenulo po zlu", izjavila je jedna susjeda.

"Ovo je strašno, ne znam što da kažem", govori potreseni sumještanin.

Prema riječima drugih mještana, majka je bila zaposlena i s njom nikada nije bilo problema u komunikaciji ni u izvršavanju zadataka.

"Tiha, pristojna, radila svoj posao", kažu nam u Rogotinu.

Slučaj istražuje policija, a rezultati istrage trebali bi rasvijetliti sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.