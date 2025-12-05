EPPO dignuo optužnicu protiv 29 osoba: Među njima je i najbliži suradnik Plenkovićeve ministrice

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Hrvatskoj podigao je optužnicu protiv 29 hrvatskih državljana, među kojima su Davor Trupković, bivši pomoćnik ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo, bivši profesor Boško Pribičević te jednog trgovačkog društva – Grginić jahte.

Tereti ih se, između ostaloga, za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca.

Iz rezultata provedene istrage slijedi da su u razdoblju od svibnja 2019. do studenoga 2023. godine bivši dekan i bivši profesor s Geodetskog fakulteta organizirali 27 postupaka javne nabave povezanih s četirima projektima, u kojima je sudjelovao Fakultet, ukupne vrijednosti 5.988.300 eura, od čega je 85 posto bilo sufinancirano sredstvima Unije, navodi se u priopćenju EPPO-a.

Isto tako slijedi da su okrivljenici manipulirali postupcima nabave s ciljem da određene tvrtke budu odabrane, dok im je zauzvrat dio plaćenog novca bio vraćen ili su prema njihovim uputama plaćani računi za njihove privatne potrebe. Drugi okrivljenici optuženi su za podnošenje nevaljanih ili precijenjenih ponuda kako bi osigurali odabir ponuda pogodovanih društava.

Bivši dekan i bivši profesor optuženi su i za trošenje projektnih sredstva za kupnju dvaju vozila, koja su se koristila za osobne potrebe profesora i jednog drugog zaposlenika Geodetskog fakulteta. Uz to, sredstvima projekta kupili su motorni brod, koji nije korišten za projektne aktivnosti, već su ga dali u najam za nautički turizam. Nadalje, tereti ih se da su u najmanje 266 slučajeva podnijeli lažne podatke za putne troškove i dnevnice za sebe i devet članova projektnih istraživačkih timova i stručnih suradnika za putovanja koja nisu obavljena.

Lažna i manjkava procjena štete od potresa

Bivšeg pomoćnika ministrice kulture i medija tereti se za kriminalne radnje nakon imenovanja voditeljem tima za snimanje zgrada oštećenih u dvama potresima u ožujku i prosincu 2020. godine, što je uključivalo trodimenzionalno dokumentiranje oštećenja.

Sumnja se da je s tadašnjim dekanom dogovorio da će, u zamjenu za materijalnu korist, taj posao dokumentiranja biti povjeren Fakultetu iako je znao da Fakultet za to nema kapaciteta i da će za taj posao angažirati tvrtku kojom upravljaju dekan i profesor. Prema prikupljenim dokazima, bivši pomoćnik ministrice dao je izvješća bez odgovarajućih provjera, uključujući izvješća u kojima se lažno tvrdilo da je snimanje dovršeno ili su se navodili objekti za koje su radovi već bili plaćeni. Kao rezultat takvog postupanja, Ministarstvu su ispostavljeni računi s neosnovano uvećanim cijenama.

Na temelju triju izvješća odobrenih na taj način, Ministarstvo kulture i medija platilo je Geodetskom fakultetu više od 2,5 milijuna eura. Oko 800.000 eura prvo je plaćeno na teret Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU), ali, kako nije proveden odgovarajući postupak javne nabave, za taj je iznos na kraju terećen Državni proračun Republike Hrvatske.

Bivši zamjenik ministrice odobrio je i četvrto izvješće u iznosu od 3,2 milijuna eura, ali isplata nije izvršena nakon što su državni službenici u Ministarstvu kulture i medija shvatili da su u izvješću navedeni objekti iz prethodnih izvješća. Kao posljedica opisanog postupanja okrivljenika, taj je posao preplaćen za oko 900.000 eura na teret hrvatskog Državnog proračuna. Osim toga, posao dokumentiranja na četirima objektima morale su ponoviti druge tvrtke, što je dovelo do dodatnih troškova od 10.982,80 eura na teret Fonda solidarnosti EU-a i Državnog proračuna Hrvatske.

Postupanjem okrivljenika prouzročena je ukupna šteta od 2,8 milijuna eura (1,2 milijuna eura proračunu Unije, 1,4 milijuna eura Državnom proračunu te 200.000 eura Geodetskom fakultetu). Istovremeno, svi su okrivljenici ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 670.000 eura, od čega bivši dekan u iznosu od 140.000 eura, a bivši profesor u iznosu od 307.000 eura, navodi se u EPPO-ovu priopćenju.